Wer spontan und ohne Anmeldung einen Corona-Schnelltest machen möchte, kann seit Mittwoch auf den Cathrinplatz in Preetz kommen. Täglich von 8 bis 18 Uhr werden am Testmobil die Abstriche genommen. Am ersten Tag war der Andrang noch nicht so groß. Auffällig: Für alle Befragten war es der erste Test.