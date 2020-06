Die Corona-Krise hat das Leben im Kreis Plön verändert. Acht Menschen starben seit Auftreten des Virus im Kreis Plön am 9. März, Firmen schlitterten in die Krise, Familien gerieten in Not. KN-online erzählt 100 Tage nach dem Ausbruch 100 Geschichten von 100 Menschen und wie Corona sie traf.