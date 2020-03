Die Preetzer hamstern, was das Zeug hält

Preetz

Aber, sagt der Inhaber: "Die komplette Mannschaft zieht mit." Das soll heißen: Urlaub soll und kann bei Edeka Schröder zurzeit niemand machen, Überstunden stehen auf der Tagesordnung. Jeden Morgen gibt es eine interne Besprechung zur Corona-Lage.

"Alle sind jetzt sehr gefordert", sagt Schröder. Denn die Corona-Hamsterkäufer sind auch in seinem Markt in Preetz angelangt. Seit 39 Jahren ist er in der Lebensmittelbranche, war schon als Lehrling bei Edeka. Doch Szenen wie derzeit hat er noch nicht erlebt. "Diese Situation ist einmalig", fasst er zusammen.

Plexiglas und Bargeld in der Tupperdose

Plexiglasscheiben sind an allen Kassen montiert, um die Kassiererinnen zu schützen. Sie tragen Handschuhe, Bargeld wird nur noch in einer Art Tupperdose angenommen und hin- und hergeschoben - so wenig Kontakt wie möglich. Wie mittlerweile in allen anderen Supermärkten im Land wird schon am Eingang darauf hingewiesen: Bitte Abstand halten! Am besten 1,5 bis 2 Meter.

Dass die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus bald noch weitreichender werden könnten, hält Kai Schröder für möglich. "Eventuell wird es Einlasskontrollen geben und wir müssten regulieren, wie viele Kunden sich gleichzeitig im Markt aufhalten können."

Wegen Corona: Security-Männer gebucht

Für die kommenden vier Wochen hat Schröder zwei Sicherheitsleute gebucht. "Ich hätte sie eigentlich nicht gebraucht, sie wirken auch erstmal etwas bedrohlich", erklärt er. "Aber die Lage ist so dynamisch - niemand weiß, wie sie sich entwickelt und wie lange das Ganze noch andauert." In orangen Warnwesten nehmen die Security-Männer jetzt insbesondere den Kassenbereich in den Blick.

"Wir müssen aufpassen, dass es keine Tumulte gibt, zum Beispiel, dass sich Kunden um Toilettenpapier streiten. Hier ist alles ruhig, aber in anderen Märkten ist das schon passiert...", erklärt einer der beiden. Zwei Kundinnen schieben derweil einen randvollen Einkaufswagen raus - beide tragen Mundschutz, sind damit aber - zumindest hier - eine Ausnahme.

Toilettenpapier - das Sinnbild der Corona-Krise. Auch in Schröders Markt sind die Regale zeitweise völlig leergefegt. "Das konnten viele Kunden erstmal gar nicht verstehen", sagt Schröder. Zunächst habe er die Regale sogar mit den privaten Klopapier-Beständen aus seinem Betrieb aufgefüllt.

"Keiner muss verhungern"

Und gehamstert wird noch mehr: Knapp ist auch Küchenpapier, nur spärlich nach kommen haltbare Waren wie Mehl, Reis und H-Milch. "Bitte sehen Sie von Hamsterkäufen ab", wendet sich Schröder daher an die Kunden. "Die Versorgung ist gesichert. Keiner muss verhungern - man muss nur vielleicht mal auf seine Lieblingssorte verzichten."

Für ihn bedeutet die Lage: "Wir stehen unter einem enormen Druck, denn natürlich wollen wir unsere Kunden immer in vollem Umfang mit allen Waren versorgen." Dass die Regale trotzdem leer sind, liege an der Lieferkette - der Großhandel schaffe es nicht mehr. Alle zwei Tage kommen neue Lieferungen, so Schröder. "An tägliche Belieferung ist derzeit gar nicht zu denken."

Coronakrise: Alle Mitarbeiter müssen flexibel sein

Und die Liefertage und -zeiten verschieben sich zum Teil. "Das macht den Betriebsablauf sehr schwierig. Alle müssen sehr flexibel sein, denn die Waren aus den Lkw müssen ja sofort verladen werden, wenn sie ankommen." Der Inhaber ist täglich am Rotieren, hängt oft am Telefon.

Sonntags öffnen wird er seinen Markt nicht, sagt Schröder. Seine Mitarbeiter brauchen den Ruhetag. "Wir müssen unsere Ressourcen einteilen." Immerhin, erzählt er, gebe es "ganz tolle Kunden", die Verständnis für die angespannte Lage zeigten. Und die auch den Kassiererinnen danken. Mit Schokolade, kleinen Geschenken oder Geld für die Kaffeekasse - hoffentlich virenfrei.

