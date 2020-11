Eltern in Kreis Plön sind sauer, nachdem positive Corona-Fälle an einem Kieler Gymnasium bekannt wurden. Während das Plöner Gesundheitsamt Quarantäne für Familien aus dem Kreis anordnete, habe das Kieler Gesundheitsamt darauf verzichtet.

Corona-Fall an Schule - Eltern aus dem Kreis Plön müssen in Quarantäne, Eltern aus Kiel nicht

Von Jürgen Küppers