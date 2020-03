Förde Sparkasse schränkt Angebot ein

Plön

Geschlossen werden die Filialen in Laboe (die Kunden sollten ins 6,6 Kilometer entfernte Heikendorf ausweichen), Mönkeberg ( Dietrichsdorf/2,2 Kilometer), Schönkirchen-Nord ( Dietrichsdorf/3,3 Kilometer), Selent ( Lütjenburg/13 Kilometer), Klausdorf/Schwentinental ( Kiel-Elmschenhagen/4,1 Kilometer), Schellhorn ( Preetz/1,3 Kilometer) und Ascheberg ( Plön/7,4 Kilometer).

Öffnungszeiten der Förde Sparkasse werden reduziert

Außerdem soll der direkte Kontakt zwischen Kunden und Beratern auf ein Minimum reduziert werden, teilt die Sparkasse mit, die dafür die Öffnungszeiten reduziert. Jede Filiale werde bis auf Weiteres von 9 bis 12 Uhr geöffnet sein, die Finanzzentren in Plön und Preetz zusätzlich auch am Donnerstagnachmittag. Die Erreichbarkeit der Berater per Telefon, Chat oder E-Mail sei weiterhin gewährleistet.

SB-Bereiche bleiben zugänglich

„Auch die Bargeldversorgung ist sichergestellt, die SB-Bereiche aller Filialen bleiben geöffnet“, so Sprecher André Santen.

Um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, sei es erforderlich, Mitarbeiter sensibler Geschäftseinheiten räumlich zu trennen. „So wird das Risiko, dass sich ganze Einheiten in häusliche Quarantäne begeben müssen, deutlich reduziert“, erklärt Santen. Dafür greife man auf Arbeitsplätze in den Filialen zurück.

