Das wegen seiner Tierversuche umstrittene Unternehmen LPT freut sich über die öffentliche Anerkennung seiner Hilfe bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffs durch Biontech. Einen bedeutenden Teil dieser Untersuchungen habe LPT in Löhndorf (Kreis Plön) und in Hamburg übernommen.

Tierversuchsgegner demonstrierten im Juni 2020 vor der Kreisverwaltung in Plön und vor dem LPT-Labor in Löhndorf. Das Unternehmen sagt jetzt: „Während vor den Laboren Demonstranten gegen Tierversuche protestierten, haben unsere Mitarbeiter trotz vieler Anfeindungen an der Sicherheit des Impfstoffes gearbeitet“, erklärte Geschäftsführer Wiedermann. Quelle: Laura Treffenfeld (Archiv)