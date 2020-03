Das Kaufhaus Lindau in Schönberg wird seine Türen gemäß Erlass zur Corona-Krise schließen. Doris und Knut Lindau, Eigentümer in vierter Generation, machen das Beste daraus: Sie modernisieren ihr Modehaus. „Das trifft den Einzelhandel hart“, so Lindau, auch Vorsitzender des Gewerbevereins.