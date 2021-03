Heikendorf

Abschließend sind nun alle Männer und Frauen, die in dem Heim leben, und das Pflegepersonal noch einmal getestet worden. Sie fielen negativ aus. Lediglich eine bereits infizierte Bewohnerin wurde noch positiv getestet.

Drei hochbetagte Bewohner gestorben

Der erste Corona-Fall war am 16. Februar bei einem Test eines Mitarbeiters bekannt geworden. Das Gesundheitsamt vermutet, dass das Virus über eine Bewohnerin, die zur ambulanten Behandlung im Krankenhaus war, in das Haus Mönkeberg gelangte. Insgesamt infizierten sich 23 Menschen, die in dem Heim leben, und neun Personen vom Pflegepersonal. Drei hochbetagte Bewohner, teilweise mit schweren Vorerkrankungen, sind gestorben.

„Einen Ausbruch im laufenden Betrieb zu bekämpfen, ist eine große Herausforderung“, so der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Josef Weigl. „Dass uns das in diesem Fall so schnell gelungen ist, verdanken wir vor allem dem schnellen und umsichtigen Handeln der Heimleitung“, betont der Gesundheitsamtsleiter.

Dazu Landrätin Stephanie Ladwig: „Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen der Verstorbenen. Gleichzeitig bin ich sehr erleichtert, dass es durch die konstruktive Zusammenarbeit zwischen der Heimleitung und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes gelungen ist, das Ausbruchsgeschehen zu stoppen. Dieses Beispiel zeigt einmal mehr, dass der Faktor Zeit bei der Eindämmung des Virus eine wesentliche Rolle spielt.“