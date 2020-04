Termin-Shopping und Abstandsmarkierungen

Plön

Die Inhaber achten akribisch darauf, dass Regeln eingehalten werden, Hygienemaßnahmen befolgt und Abstände gewahrt werden. Zur Sicherheit der Kunden, aber natürlich auch der Angestellten.

Geschäft startet in Plön verhalten

Heinke und Volker Laß hätten Wein & Co. in Plön eigentlich nicht schließen müssen wegen Corona, da sie auch Lebensmittel verkaufen. Sie haben es trotzdem gemacht. Am Montagvormittag startete das Geschäft wieder – aber verhalten. Es sind nicht viele Kunden in der Plöner Innenstadt unterwegs. „Ich bin sehr gespannt“, sagt Heinke Laß. In dem Laden ist ein Rundgang eingerichtet. Auf dem Fußboden kleben Pfeile und Abstandsmarkierungen. So können Kunden vor den Wein- und Spirituosenregalen oder den Dekorationsartikeln in Ruhe und mehr als 1,50 Meter entfernt von anderen ihre Auswahl treffen. „Wohlfühlabstand“ nennen es die Inhaber. Natürlich gibt es auch Desinfektionsmittel am Eingang. Und wer gerne mit Mund-Nasenschutz shoppen würde aber noch keinen hat, könnte ihn hier kaufen, zum Selbstkostenpreis. „Meine Töchter haben genäht“, erklärt Heinke Laß. Sie trägt einen pinkfarbenen Schutz mit weißen Punkten. Weitere werden in Kürze geliefert.

Shoppen außerhalb der Öffnungszeiten

Petra Heiland vom Modegeschäft Stilecht in Plön ist auch wieder am Start. „Wir starten in die veränderte Zeit mit einem neuen Öffnungs-Konzept“, erklärt sie. Die Öffnungszeiten sind reduziert, dafür gibt es aber das Angebot „Termin-Shopping“. Sie verkauft auch Abendmode, und gerade in diesem Bereich brauchen Kundinnen auch mal Zeit, um in Ruhe alles anzuprobieren. Diese Zeit gibt Petra Heiland ihnen auch außerhalb der Öffnungszeiten. Theoretisch, von der Quadratmeterzahl, dürfte sie zehn Kunden gleichzeitig ins Geschäft lassen. Macht sie aber nicht. Sie trennt Casual Mode und Abendmode und lässt nur zwei pro Bereich eintreten. „So fühlt es sich gut an“, sagt sie. Schließlich gehe es um Sicherheit. „Ein bisschen umdenken müssen wir ja alle.“

