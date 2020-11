Der Zuwachs an Corona-Fällen im Kreis Plön bleibt auf einem hohen Niveau. Das Gesundheitsamt des Kreises meldete am Freitag (Stand 17 Uhr) neun Neuinfektionen, einen der höchsten Werte seit Ausbruch der Pandemie. Es gibt nun eine Erklärung für den enormen Zuwachs an Personen in Quarantäne.