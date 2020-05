Kanu- und Bootsverleiher dürfen loslegen

Plön/Preetz

Kanu- und Bootsverleiher dürfen wieder öffnen. Für Bootsverleiher Helge Wiederich eine gute Nachricht. „Montag früh habe ich noch mit dem Ordnungsamt in Plön telefoniert und die Regularien besprochen, dann konnten wir loslegen. Aber es gibt einiges zu bedenken“, sagt er.

So hatte er etwa im Internet noch zwei Handtrockner bestellt (mehr waren zunächst nicht lieferbar), um sie in den Toilettenräumen am Kanuverleih zu installieren. Normalerweise hängen dort Handtücher, aber in Corona-Zeiten war das nicht mehr tragbar. „Wir hatten gar keine Steckdosen für die Trockner, deshalb hat ein Bekannter von mir am Montag noch spontan welche gelegt“, sagt Wiederich. Für seine Mitarbeiter gibt es Mundschutz, Desinfektionsmittel und eine Spuckschutzwand, aber auch Desinfektionsspender für die Kunden sollen Mitte der Woche geliefert werden.

Eine Maske muss im Kanu nicht getragen werden

Noch vor wenigen Tagen musste Bootsverleiher Wiederich einige enttäuschte Angler wegschicken, die zum Saisonstart am 1. Mai Hecht im Großen Plöner See angeln wollten und dafür ein Boot brauchten. Zu dem Zeitpunkt war der Verleih aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht gestattet. Der jüngste Erlass, der den Bootsverleih wieder gestattet, ist Teil der angepassten Regeln der Landesverordnung und gilt vorerst bis zum 17. Mai.

Ins Boot dürfen nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig, ausgenommen Familienmitglieder und Angehörige eines Haushalts. So wie es auch auf der Straße die Regel ist. Eine Maske müssen die Kanuten dabei dann nicht tragen. Die Auswahl der Boote ist vielseitig. Bei den Kajaks gibt es Einer und Zweier, bei den Kanadiern Zweier, Dreier, Vierer und Fünfer.

Schwimmwesten und Paddel kommen ins "Quarantäne-Zelt"

"Wir haben uns auch etwas für das Material ausgedacht. Da momentan sowieso keine großen Gruppen kommen können, habe ich genug Schwimmwesten und Paddel da, sodass ich jedem Kunden unbenutzte geben kann." Die benutzten Westen und Paddel werden dann desinfiziert, kommen 48 Stunden in ein Zelt - quasi in Quarantäne - und werden erst danach wieder an neue Kunden ausgegeben."

Lesen Sie auch: Dieselöl-Alarm am Plöner See - Schaden für die Umwelt verhindert

Wiederich ist froh, dass er überhaupt wieder Geld verdienen kann. Das ausgefallene Ostergeschäft hat schon ein Loch in die Kasse gerissen. "Verlust habe ich aber vor allem wegen der abgesagten Klassenreisen gemacht, die normalerweise im Frühling zu uns gekommen wären. Da fehlen Einnahmen von über 60.000 Euro." Zudem fehlen derzeit noch die Tagestouristen. Wer am Plöner See wohne, habe oft selbst ein Boot, Kanu oder ähnliches. Man hoffe auf den Trend, zukünftig mehr Urlaub in Deutschland zu machen.

Erste Kunden der Saison im Einer-Kajak

"Jetzt freuen wir uns erst einmal über jeden, der zu uns kommen und die Natur genießen möchte, wir bitten die Kunden nur, vorher einmal bei uns durchzuklingeln (Tel. 04522/4111)", sagt Wiederich.

Die ersten Kanu-Gäste der Saison ließen auch nicht lange auf sich warten. Lidia Duve und Tochter Lisa (11) hatten sogar schon direkt am Morgen angerufen, ob der Verleih denn nun geöffnet habe. "Wir wollen heute verschiedene Einer-Kajaks ausprobieren, weil wir überlegen, uns selbst welche zuzulegen", sagt Lidia Duve. Der Einstieg am Steg ist etwas kippelig, aber nach wenigen Augenblicken sitzt Lisa im Kajak. "Das fühlt sich schon mal gut an", sagt sie.

Kanucenter Preetz kann ebenfalls wieder loslegen

Auch Rüdiger Laas vom Kanucenter Preetz freut sich, dass es endlich wieder losgehen kann. Schon am Montagvormittag hatte er die ersten Anfragen. „Auch zum kommenden Wochenende haben schon einige angerufen“, berichtet er. 100 Kanus und dazu Tretboote bieten er und seine Frau Claudia auf dem Gelände ihres Campingplatzes am Kirchsee an.

Ihre Kanus hatten sie bereits vergangene Woche aus dem Schuppen geholt und mit dem Hochdruckreiniger gesäubert. Die Tretboote liegen bereits im Wasser, auch die Kanus wurden schon zum Ufer gebracht. Nach den Auflagen dürften immer nur zwei Personen – es sei denn, es handelt sich um eine Familie – in ein Boot, erläutert Laas.

„Wir starten sonst Ostern in die Saison“, erklärt er. Dann sei auch der Campingplatz ausgebucht, der jetzt noch still ruht. Denn das Ehepaar Laas hat keine Dauercamper, sondern setzt auf die Touristen und Wohnmobilisten. Nun hoffen sie, dass die bald wieder anrücken dürfen, damit noch mehr Boote auf den See kommen.

Von Laura Treffenfeld und Silke Rönnau

