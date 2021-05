Heikendorf

Herr Klein, wie voll ist Ihr Terminkalender derzeit?

Oliver Klein: Rappelvoll. Zu Beginn der Pandemie war eine kurze Schockstarre, in der wir keine Präsenzberatung machen konnten. Aber der Beratungsbedarf war da, deswegen haben wir schnell auf Telefon- und auf Videoberatung in Kombi umgestellt. Am Ende des Jahres hatten wir mehr Fälle als im Vorjahr, das haben wir deutlich gemerkt.

Was sind die Themen?

Zugenommen hat bei uns in den Beratungsgesprächen alles, was Konflikthaftigkeit angeht. Beispielsweise zwischen getrennten Eltern oder durch individuelle Probleme mit der aktuellen Situation. Wir wissen auch, dass häusliche Gewalt unter der Pandemie mehr geworden ist, ebenso wie psychische Belastungen und Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen.

Trifft das alle sozialen Schichten?

Die Veränderung in die digitale Welt, die wir zum Beispiel beim Homeschooling erleben, hat relativ schnell deutlich gemacht, wo es eher Gewinner und Verlierer gibt. Dabei spielen finanzielle und technische Ausstattungsmerkmale durchaus eine Rolle und natürlich Zeitressourcen sowie technisches Verständnis von Eltern. Viele Familien haben das super hinbekommen und echt was geleistet, und die anderen konnten es aus verschiedenen Gründen eben nicht. Da haben wir vermutlich ganz viele, die hinten runtergefallen sind. Die Frage könnte sein, wie kriegt man das wieder eingefangen.

Was bedeutet das für die Beratungsarbeit?

Menschen sind soziale Wesen. Wenn ein 80-Jähriger ein Jahr seiner Lebenszeit in einer Krisensituation verbringt, wird der andere Ressourcen haben, damit umzugehen, als jemand, der vier oder fünf Jahre alt ist. Für Kinder ist das ein relevanter Zeitraum, in der eine wichtige Entwicklung stattfindet. Deswegen sagen Experten, diesen Rückstand wieder aufzuholen, wird eine schwere Aufgabe sein. Manche sprechen sogar von einer verlorenen Generation. Ich weiß nicht, ob man das am Ende so extrem sehen muss, aber wir sollten zumindest damit rechnen, dass wir noch eine ganze Weile damit beschäftigt sind.

Wir alle mussten uns in der Pandemie an Homeschooling und Homeoffice gewöhnen – wie sehr beeinflusst die Digitalisierung das Familienleben?

Wir erleben in der Beratungsstelle ganz oft, dass Medienkonsum und Erziehung – also das Etablieren von Regeln und das Übernehmen von Eigenverantwortung – kollidieren. In der Pandemie läuft zwangsläufig vieles über Medien und da beginnen die Probleme. Viele Eltern wissen nicht genau, wie sie bei Kindern und Jugendlichen Verständnis dafür bekommen, dass das wieder anders gehen könnte. Wie können sie ihre Kinder wieder in einen ausgewogenen Alltag hineinbringen, in dem auch alle anderen Kanäle angesprochen werden? Wie können Kinder wieder die „echte“ Welt erleben?

Was können Familien in der Krise tun?

Ein Großteil der Eltern hat sicher Unmögliches geleistet, so empfinde ich. Für sie ist es jetzt ganz wichtig, Strukturen zu bekommen und Unterstützung dabei, wie sie Grenzen setzen können und dabei den Kontakt zu den Kindern behalten. Denn man darf nicht vergessen: Auf einmal hatten Eltern in der Pandemie mehrere neue Rollen auszufüllen. Sie waren Lehrer. Dann waren sie vielleicht ein Ersatz für die fehlenden Freunde. Einige Eltern haben ihre Arbeit verloren. Teilweise ist dadurch auch eine große Nähe entstanden.

Kostenlose Beratung im Kreis Plön Die Erziehungs- und Lebensberatung der Diakonie im Kreis Plön bietet ein kostenfreies und vertrauliches Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche, Eltern, Großeltern, Paare und Einzelpersonen an. Das Mitarbeiter-Team aus qualifiziertem Fachpersonal (Diplom-Psychologen und -psychologinnen, Sozialpädagogen und -pädagoginnen, psychologische Psychotherapeutin) unterstützt bei Konflikten und hilft bei der Suche nach Lösungen. Die Beratungseinrichtung, die zu 83 Prozent vom Kreis Plön als Kooperationspartner getragen wird, verfügt über sechs Standorte (Heikendorf, Lütjenburg, Plön, Preetz, Schönberg, Wankendorf). Telefonische Anmeldung unter 0431/243515.

Das klingt positiv. Was können Familien aus dieser Zeit lernen?

Viele Menschen haben Familie als sehr wirksam erlebt und als einen Raum, den man gerne hat, wo man sich geliebt fühlt und wo man merkt, dass das Leben trotzdem gut weitergeht. Das sollten wir alle nicht vergessen und auch erkennen, was das Leben ausmacht. Nämlich sich mit anderen Menschen zu verbinden und zu vertrauen.

Ihre Beratungsstelle in Heikendorf befindet sich direkt neben dem Schulgelände. Wie verlief das vergangene Jahr für die Schüler?

Die meisten Schüler vermissen den normalen Schulalltag, ihre Peergroup, den Kontakt. Es gibt welche, die kommen mit dieser neuen Situation sehr gut zurecht. Die haben eine hohe Selbstkompetenz und sind durchaus in der Lage, sich Dinge selbst zu erarbeiten. Bei den anderen fehlt der Support, für die ist es eher schwer, mitzuhalten. Der grundsätzliche Leistungsgedanke ist durch die Pandemie sicher nicht geringer geworden. Wer keine entspannte Haltung zu Schulnoten hatte, dem fällt es unter der Pandemie auch nicht unbedingt leichter. Ich glaube, viele haben noch mehr Angst, etwas nicht zu schaffen.

Wie wirkt sich das auf die bevorstehende Zeugnisvergabe aus?

Viele Familien könnten doch entspannt sein und sich erstmal auf die Schultern klopfen dafür, dass im vergangenen Jahr vieles so gut geklappt hat. Darauf dürfen wir ganz schön stolz sein. Das haben wir uns alle verdient.

Welche Tipps haben Sie für unbeschwerte Sommerferien in der Pandemie?

Macht etwas! Unbeschwerte Zeit kann entstehen, wenn sich alle zusammensetzen und sagen, was sie gerne unternehmen möchten und den Raum dafür aufmachen. Vielleicht gemeinsam kochen oder Geschichten erzählen, einen Spaziergang machen oder an den See fahren. Eben das machen, was geht. Und das wirklich intensiv erleben.