Spargelbauer bangt um Erntehelfer

Preetz

Noch liegen die Felder brach, die Spargeldämme sind nach dem Winter als solche kaum zu erkennen. „Aufgrund der Stürme und der Nässe fangen wir in diesem Jahr später an, die Spargelfelder zu bearbeiten“, sagt Christoph Donath-Totzke. Bisher sind zwei Erntehelfer aus Polen auf dem Lindenhof bei Preetz eingetroffen. Sie helfen, die Spargelfelder zwischen den Erdwällen aufzulockern, bauen die typischen Erddämme und ziehen die Folien auf.

Corona bedroht Saisonarbeit

Die Ausbreitung des Coronavirus hat deutliche Auswirkungen auf die heimische Landwirtschaft. Nach Angaben des Bauernverbands sind aktuell die Obst- und Gemüsebaubetriebe betroffen, die auf den Einsatz von ausländischen Saisonkräften angewiesen sind. „Es gebe zwei Problemfelder“, teilt Kirsten Hess vom Bauernverband Schleswig-Holstein auf Anfrage mit. „Erstens: Saisonarbeitskräfte fehlen, zweitens: Absatzeinbußen durch Wegfall der Gastronomie.“

Im Jahr 2019 seien etwa 10.000 Erntehelfer in Schleswig-Holstein im Einsatz gewesen. Durch die Corona-Pandemie sei es vielen Hilfskräften nicht möglich, die Grenzen zu passieren beziehungsweise eine Transitgenehmigung zu bekommen. Hess: „Es steht die Befürchtung im Raum, dass die Ernte des Spargels ohne Erntehelfer komplett ausbleibt, der Spargel auf dem Feld bleiben muss.

Lindenhof benötigt 30 Erntehelfer

Für Christoph Donath-Totzke sei der spätere Erntebeginn im Norden fast ein Glück. Die Kollegen aus Süddeutschland dagegen treffe die Corona-Krise bereits hart, meint der Preetzer Spargelbauer. "Saisonarbeiter aus Rumänien werden nicht nach Deutschland gelassen, im Süden droht ein akuter Arbeitskräftemangel bei der Ernte." Donath-Totzke setzt auf polnische Saisonkräfte, die teilweise seit 30 Jahren für die Spargel- und Erdbeerernte auf den Lindenhof kommen. Insgesamt 30 Polen wechseln sich in der Erntezeit ab, in Spitzenzeiten arbeiten 20 Kräfte zeitgleich auf der 15 Hektar großen Spargelanbaufläche. „Aber das bedeutet nicht, dass meine Arbeiter automatisch wiederkommen. Schon vor Corona war die Verfügbarkeitslage von Saisonarbeitern angespannt“, sagt der Landwirt.

Lesen Sie auch:Mit Blühflächen den Acker fit halten

Der finanzielle Anreiz in Deutschland sei nicht mehr so groß, die Polen würden in ihrer Heimat mittlerweile gute Jobs bekommen. Der Bauernverband setze sich für eine Ausnahmeregelung ein, die die Einreise zumindest eines Teils der Erntehelfer ermöglicht, so Kirsten Hess. „Parallel arbeiten wir an einer regionalen Plattform, um Menschen, die den Bauern ihre Hilfe anbieten und die betroffenen Betriebe zusammenzuführen.“

Spargelstechen will gelernt sein

Den Vorschlag von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU), Beschäftigte aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe für die Ernte einzusetzen, sieht Donath-Totzke skeptisch. „Spargelstechen ist nicht einfach. Schön wäre es, wenn bewährte Kräfte kommen, die das seit Jahren machen. Neue anzulernen braucht Zeit. Alles vom Stechen bis zum Sortieren muss gelernt sein.“ Zudem machten sich die polnischen Saisonarbeiter auch Sorgen um den Coronavirus, seien unsicher, so Donath-Totzke. Die Grenze sei jedoch nur für Deutsche zu, Polen dürften noch kommen. „Das sehe ich positiv.“

Er wisse nicht, wie sich alles entwickelt, so Christoph Donath-Totzke weiter.

„Bis zum 19. April ist das Leben erst mal lahmgelegt. Aber wir haben den zeitlichen Druck nicht so wie die süddeutschen Spargelbauern. Ich peile den Saisonstart für Mitte April an.“ Ein weiteres Thema für den Preetzer Spargelbauer seien die geschlossenen Restaurants. Er beliefere 20 Köche. „Ich muss die Entwicklung abwarten.“ Das gelte auch für die Erdbeerernte.

Der Bauernverband mag die Umsatzeinbußen noch nicht abschätzen – diese würden einzelbetrieblich variieren, so Hess. Donath-Totzke: „Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich keine Erntehelfer bekomme und dass es eine Ausgangssperre gibt.“ Trotzdem ist der Spargelbauer verhalten positiv. „Dass der Norden später dran ist mit Spargel als der Süden kann auch mal Glück sein. Und wenn sich alle Menschen solidarisch zeigen, dann gehe ich guten Mutes in den Frühsommer."

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.