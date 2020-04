Heikendorfer haben keine Langeweile

Heikendorf

Sonnabend, 4. April

Menschen in der Corona-Krise werden kreativ. Mein Mann serviert uns das Abendessen heute im Wohnzimmer mit der Lego-Duplo-Eisenbahn unserer Jungs Mats (9) und Theo (5). Die sind vom Kinderfernsehprogramm wie hypnotisiert und merken gar nicht, wie Gurkenstückchen, Brotscheiben und Tomaten angedampft kommen. Ein beliebtes Programm für den Abend ist auch: Musik aufdrehen und mitsingen! Theo liebt unsere italienische Playlist. Mir kommen dann immer die Tränen. Besonders wenn Tuto Cutogno von dem stolzen Italiener mit der Gitarre in der Hand – „L` italiano“ – singt.

Sonntag, 5. April

Die Nachrichtenlage am Frühstückstisch wird mit Spannung erwartet. Auch am Sonntag, wo die Newsticker dieser Welt definitiv eine geringere Schlagzahl haben. Das passt zu meinem Aktionsmodus: slow down! Auch in Italien scheint sich die Lage zu entspannen. Mit der Melodie vom gestrigen Abend im Kopf fällt mir ein kleiner Stein vom Herzen.

Montag, 6. April

Der erste offizielle Urlaubstag meines Mannes beginnt. Was tun wir? Das gleiche wie in der Woche davor: zu Hause bleiben. Nicht verreisen, in kein Flugzeug steigen (hatten wir sowieso nicht vor), keinen Tagesausflug planen, den Fördewanderweg meiden, kein Schwimmbad ansteuern, nicht über Möglichkeiten nachdenken. Das Angenehme in dieser Situation ist die Eintönigkeit. Wir müssen uns nicht über unzählige Freizeitangebote den Kopf zerbrechen. Seit einiger Zeit haben es auch unsere Kinder kapiert. Ihre Standardfrage „Was machen wir heute?“ ist mit der Lautstärke der italienischen Playlist (und der Corona-spezifischen Melancholie von Mama) oft schon am Vorabend vergessen.

Dienstag, 7. April

Ein riesiger Ausflug ist geplant. Wir fahren heute in den Baumarkt nach Schwentinental. Yeah! Gebraucht wird ein neuer Fahrradreifen inklusive Schlauch und Mantel (wir haben Zeit und können das Kinderrad endlich mal selbst reparieren), Sand für die Sandkiste, ein Rosmarin-Strauch, ja und vielleicht mal wieder ein bisschen Heimwerker- und Garteninspiration für langweilige Tage. Dabei fällt mir auf: Langweilig ist bisher gar nichts! Irgendwie haben die Tage in der Corona-Krise immer noch zu wenig Stunden, um alles abzuhaken, was sich auf meiner To-Do-Liste in der letzten Zeit angesammelt hat. Nicht zu vergessen die jährliche Steuererklärung. Möchte die vielleicht jemand für mich erledigen?

Mittwoch, 8. April

Zu unserer Standard-Ausrüstung gehört dieser Tage: Sonnenhut, Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50, ein Kaltgetränk und eine Säge. Tatsächlich ist das Wetter von Winter auf Sommer umgesprungen und hat den Frühling glatt vergessen. Und weil wir uns mit niemandem so wirklich treffen können, lenken wir uns mit Waldarbeit hinterm Haus ab. Dazu brauchen wir natürlich eine Säge. Und gute Laune. Die haben wir überraschenderweise immer noch, nach vier Wochen Homeoffice, drei Wochen Kontaktsperre und ein paar Tagen Urlaub ohne Reiseziel. Immerhin deuten sich erste Diskussionen über die Lockerung der Corona-Einschränkungen an. Wir schauen optimistisch nach vorne!

Donnerstag, 9. April

Der Ostereinkauf steht bevor. Und wir haben vergessen, den Einkaufszettel zu schreiben. Mist! Schnell noch etwas auf den Block gekritzelt und losgehamstert für das Osterfest, bevor die Meute kommt. Ein Paket Klopapier brauchen wir auch übrigens. Aber das soll es längst wieder in Hülle und Fülle geben.

Freitag, 10. April

Der Karfreitag ist für uns in Corona-Zeiten ein echter Karfreitag – nämlich ein stiller Tag. Auch während der Passionszeit war es so: Wir haben (unfreiwillig) auf Kontakte verzichtet. In einem Artikel lese ich eine interessante Berechnung von Forschern: Wenn wir zwei Wochen länger durchhalten, würde die Zahl der bestätigen Neuinfektionen deutlich zurückgehen. Geben wir auf, fangen wir wieder von vorne an...

