Kontaktverbot: Zwischen Zustimmung und Unverständnis

Kontaktverbot, was soll das denn heißen? Jürgen Meyer (75), der am Montagnachmittag in seinem Rollstuhl auf dem Preetzer Marktplatz in der Sonne saß, musste erstmal nachfragen. Seit Sonnabend hat er kein Radio gehört, wie er erzählt – und damit glatt die Ansage von Bundeskanzlerin Angela Merkel verpasst, die die neuen Beschränkungen am Sonntag verkündete.

Den Kontakt zu anderen Menschen auf ein absolut nötiges Minimum reduzieren, keine Treffen von mehr als zwei Menschen in der Öffentlichkeit – die neuen bundesweiten Regeln im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus waren ansonsten überall das Thema des Tages.

Jeden Abend mit den Großeltern chatten

Wie schätzt zum Beispiel die junge Mutter Michaela Gumz (29) die Lage ein? Sie ist zurzeit im Mutterschutz, ist mit ihren beiden Töchtern Mia Sophie (6) und Louisa (15 Monate) unterwegs. Traurig sind sie darüber, dass sie die Großeltern, die zur Risikogruppe gehören, nicht sehen können. „Opa hat heute Geburtstag und wir können ihn nicht besuchen“, sagt Mia.

Doch jeden Abend wird am Computer gechattet. Michaela Gumz nennt es "richtig, die Älteren zu schützen". Angst machten ihr die neuen Regeln nicht. Trotz aller Einschränkungen sieht sie den neu entstandenen Zusammenhalt positiv: "Uns als Familie bringt das alles ein bisschen dichter zusammen."

Trotz Corona: "Die Leute brauchen doch den Kontakt"

Manuela, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte, sieht das anders. Für die Maßnahmen der Politik hat die 57-Jährige nur das unfeine Wort mit „sch...“ übrig – sie nennt „die Maßnahmen viel zu hart“. Niedergeschlagen sei sie, weil sie nicht mehr das offene Angebot der Begegnungsstätte "Brücke" besuchen könne. Jetzt sitzt sie etwas verloren auf dem Markt, weiß nicht recht, was sie anstellen soll. "Das ist sehr schade, die Leute brauchen doch den Kontakt. Es könnte doch wenigstens ein oder zwei Stunden geöffnet werden", sagt sie.

"Zum Glück" keine Ausgangssperre

Anders Jürgen Schröder (67). Kontaktvermeidung hält er für "absolut richtig". Seine Frau und er hielten sich daran. Sie seien nur deswegen auf dem Markt unterwegs, um ein Rezept abzuholen, "ansonsten meiden wir die Innenstadt", sagte der Preetzer. Eingeschränkt fühlt er sich gar nicht so sehr. Lange Spaziergänge kann er weiterhin machen, da – "zum Glück!" – keine Ausgangssperre angeordnet wurde.

Und nochmal zurück zu Jürgen Meyer, dem "alten Fernfahrer", wie er sich selbst beschreibt. Auch er fühle sich bedrückt. "Angenehm ist das nicht, wenn man hier kaum noch Leute auf der Straße sieht", meinte er. Sonst sei er nachmittags in der AWO, das gehe nun nicht mehr. Und: Sein Lieblingsbäcker habe nur noch bis 13 Uhr geöffnet und biete nur noch Außer-Haus-Verkauf an. Dort sitzen und Kaffee trinken - das fehle ihm jetzt.

