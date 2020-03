Zwei Menschen vorsorglich in Quarantäne

Kreis Plön

Am vergangenen Freitag war eine Frau, die entsprechende Symptome zeigte, in der Klinik Preetz ebenfalls auf das Corona-Virus getestet worden. Auch hier fanden die Ärzte nicht das gefährliche Virus. Sie wurde nach Hause entlassen.

Gesundheitsamt begann schon am 10. Januar mit Vorbereitungen

In der Kreisverwaltung selbst bereitet man eine Haus-Info für die Mitarbeiter vor. Ein Tipp im Kreishaus: Das Händeschütteln zur Begrüßung vermeiden. Das Gesundheitsamt des Kreises hat bereits am 10. Januar mit dem neuen Virus befasst. Dazu gehört ein internes Lageteam. Die zentralen Themen wie Patientenfluss und Isolierung wurden am 27. Januar mit der Klinik besprochen. Am selben Tag fand auch eine Einweisung der Mitarbeiter des Rettungsdienstes statt. „Es kommt auf jeden an, ob in Arztpraxen, Krankenhäusern, Verwaltungen oder bei den Menschen zu Hause“, so der Leiter des Gesundheitsamts, Dr. Josef Weigl. Das Geschehen gehe in die ansteigende Phase. Man müsse bemüht sein, wenig schwer erkrankte Menschen aus der Klinik herauszuhalten.

„Wir fangen an, uns darauf einzustellen“, sagte Hermann Bölting, Geschäftsführer der Klinik Preetz. Die Hygienefachkraft haben die Mitarbeiter noch einmal geschult. Auf jeder Station gebe es „schon immer“ spezielle Zimmer, auf denen Patienten isoliert werden können. Diese kamen zum Beispiel bei Fällen von Influenza oder Noroviren zum Einsatz. In der Eingangshalle informiert die Klinik auf Plakaten Besucher und Patienten über Verhaltensregeln. Eine davon: Wenn Menschen mit Erkältungssymptomen in die Klinik kommen, sollten sie im Erst-Gespräch zwei Meter Abstand zu den Mitarbeitern halten. Das beste sei, den Fall telefonisch zu klären.

