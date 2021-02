Corona an Heikendorfer Schule: Kreis will besorgte Eltern beruhigen

Heikendorf

Anlass dafür ist unter anderem die Empfehlung des Plöner Gesundheitsamtes, alle Lehrer der Klasse des infizierten Kindes in den Unterricht zu schicken. Begründung: Von den Pädagogen gehe keine Gefahr aus, sie hätten ja durchgängig FFP2-Masken getragen.

Der Kreis Plön räumt auf Nachfrage ein, dass der Corona-Fall bei betroffenen Familien „verständlicherweise“ große Sorgen und Unsicherheit ausgelöst habe, was auch die teils hitzige Debatte in den sozialen Netzwerken zeige.

Das Gesundheitsamt des Kreises habe gemeinsam mit der Schulleitung, die Lage vor Ort detailliert bewertet und anhand der Richtlinien des Robert-Koch-Instituts (RKI) entschieden, für wen eine Quarantäne anzuordnen ist und für wen nicht.

Aus Sicht der Behörde war eine Quarantäne nicht nötig

Das RKI sehe generell eine Quarantäne für Kontaktpersonen der Kategorie eins vor. Als Kontaktperson gelte dabei, wer mindestens 15 Minuten engen, ungeschützten Kontakt zu einem Infizierten hatte. Vor diesem Hintergrund wurde für alle Sitznachbarn, die weniger als zwei Meter von dem positiv getesteten Kind entfernt saßen, Quarantäne angeordnet.

Gleiches gelte für Freunde und Bekannte, zu denen während der Pausenzeiten enger Kontakt bestand. Auf Lehrkräfte treffe die Definition als Kontaktperson eins nicht zu. Insofern musste hier aus Sicht der Behörde auch keine Quarantäne angeordnet werden.

Warum wurden nicht alle Mitschüler in Heikendorf getestet?

Zudem berichtet das Gesundheitsamt vom Unverständnis einiger Eltern, dass nicht alle Klassenkameraden getestet wurden. Dazu bemerkt die Behörde: Eine derart drastische Maßnahme, die für die betroffenen Schülerinnen und Schüler zudem nicht immer schmerzfrei abläuft, „war in diesem Fall nicht notwendig“.

Das Kontaktmuster habe das Gesundheitsamt genau rekonstruiert – „und damit notwendige Maßnahmen passgenau zugeschnitten“. Da die Laborkapazitäten begrenzt seien, regele die Testverordnung des Bundes, in welchem Fall Kontaktpersonen zu testen sind.

Das sei in der Regel dann der Fall, wenn Symptome aufträten. In Einzelfällen würden auch asymptomatische Kontaktpersonen getestet, sofern das für die Ermittlungsarbeit des Gesundheitsamtes notwendig sei.

Gesundheitsamt Plön bedauert Elternfrust

Das Gesundheitsamt bedauere es sehr, wenn bei einigen Familien der Eindruck entstanden sein sollte, nicht ausreichend informiert zu sein. Da Maßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung getroffen würden, empfehle sich ein Anruf dort. Bei weiteren Fragen stünden „selbstverständlich“ auch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes zur Verfügung.

Grundsätzlich hält die kommissarische Schulleiterin Kirsten Kiehn die Empfehlung des Gesundheitsamtes für richtig: „Ich denke, die haben die besseren Erfahrungen und man kann sich darauf verlassen. Eine Garantie hat man natürlich nie.“ Ähnlich sieht das auch der Elternbeiratsvorsitzende Carsten Hannöver,: „Wenn so eine Entscheidung getroffen wird, gehe ich davon aus, dass sie auch fachlich fundiert ist.“

Auch andere Ämter entscheiden nach Einzelfall

Ähnlich wie in Plön gehen auch andere Gesundheitsämter vor. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde würden nach Einzelfallprüfung Quarantäne-Maßnahmen für Mitschüler oder Lehrer angeordnet. „Wir sehen uns an, ob im Unterricht konsequent Masken getragen wurden und ob die Klassenräume regelmäßig gelüftet wurden“, erklärte Antonia Burgmann von der Kreisverwaltung.

Sportstunden ohne Masken würden anders beurteilt als Unterricht unter den AHA-Regeln. Anders entscheide der Kreis bei „diffusem“ Ausbruchsgeschehen. „Je unklarer die Situation der Ansteckung ist, desto konsequenter sondern wir ab.“

Auch das Kieler Gesundheitsamt teilte mit, es entscheide nach Einzelfall. Unter dem Aspekt der Mutanten sei allerdings „Vorsicht angesagt“.

Es gibt in Heikendorf einen weiteren Verdachtsfall

Für einen weiteren Verdachtsfall in einer Parallelklasse des betroffenen Kindes in der Heikendorfer Grund- und Gemeinschaftsschule lag am Freitag noch kein Testergebnis vor. Wie es ab Montag für den Unterricht in dieser Klasse weitergehe, werde nach Angaben von Kirsten Kiehn möglicherweise am Wochenende entschieden. Eltern bleibe es freigestellt, ihre Kinder zu Hause zu lassen.