21 Menschen offiziell infiziert

Kreis Plön

Der Erkrankte gehörte nach Mitteilung von Kreissprecherin Nicole Heyck aufgrund seines Alters um die 70 Jahre und seiner Vorerkrankungen zu der Hochrisikogruppe. „Der vermutliche Ansteckungsweg ist bekannt, und alle erforderlichen Maßnahmen zur Kontaktermittlung mit sich anschließenden Maßnahmen zur häuslichen Quarantäne sind erfolgt“, betont sie. Der Mann habe in einer Klinik in Kiel gelegen. Weitere Einzelheiten zur Person teile der Kreis zum Schutz der Persönlichkeitsrechte nicht mit.

Am Sonntag hatte das Land Schleswig-Holstein noch zwölf Infizierte für den Kreis Plön gemeldet. Der Anstieg sei aber nicht so stark wie vermutet, erläutert Nicole Heyck. Denn das Land habe nicht die ganz aktuellen Zahlen gehabt. Bereits am Sonntag habe es mehr als zwölf Fälle im Kreis Plön gegeben. „Und es werden tatsächlich täglich mehr.“ Eine Person befinde sich zurzeit in klinischer Behandlung, alle anderen seien in häuslicher Quarantäne untergebracht.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Corona im Kreis Plön : Warnung vor Betrügern

Zurzeit warnt die Polizei in anderen Bundesländern vor Betrügern, die mit Schutzanzügen und Mundschutz bei Menschen klingeln, sich als Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde ausgeben und einen Corona-Test machen wollen. Auf Nachfrage teilt die Pressestelle der Polizeidirektion Kiel mit, dass es noch keine Anzeigen gebe, allerdings seien einige Fälle beim Gesundheitsamt in Kiel gemeldet worden. Beim Gesundheitsamt in Plön seien aber noch keine derartigen Vorkommnisse bekannt geworden, erklärte Nicole Heyck.

Ägypten ist Risikogebiet

Seit Sonnabend, 21. März, wird nun auch Ägypten als Risikogebiet angesehen. Im Kreis Plön gilt daher für Reiserückkehrer, dass diese zwei Wochen lang weder Krankenhäuser noch Arztpraxen oder zahlreiche weitere sensible Einrichtungen betreten dürfen. „Sie sind zudem verpflichtet, sich unverzüglich mit dem Gesundheitsamt in Verbindung zu setzen, damit sie über die weiteren Pflichten aufgeklärt werden können“, betonte Landrätin Stephanie Ladwig.

Sie appelliert jedoch an alle Reiserückkehrer, sich freiwillig in eine 14-tägige häusliche Quarantäne zu begeben, auch wenn keine Symptome auftauchen. Reiserückkehrer gelten als großer Verbreitungsfaktor des Coronavirus, so die Landrätin.