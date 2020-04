Das ist die Lage am 10. April 2020

Kreis Plön

Dem Kreis Plön sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie 93 Fälle von infizierten Menschen bekannt (Stand Donnerstag, 18 Uhr). Das sind vier mehr als am Vortrag. Davon sind elf Männer und Frauen in klinischer Behandlung. Drei infizierte Personen sind bisher verstorben. Sie waren zwischen 70 und 95 Jahre alt. In Schleswig-Holstein melden die Gesundheitsbehörden insgesamt 2032 Corona-Fälle.

Klinik Preetz ist begeistert von Hilfsbereitschaft

Die Klinik Preetz hat einen Aufruf gestartet mit der Bitte um Spenden von Schutzmasken und -brillen. Der Bestand in der Klinik ging in der Corona-Krise langsam zur Neige. Viele Menschen brachten Material vorbei. Maike Willhöft, die sich um die Spenden kümmert, ist begeister von der Hilfsbereitschaft.

Reha-Klinik entlastet andere Krankenhäuser

Die Ostseeklinik Holm in Schönberg darf keine Reha-Patienten mehr aufnehmen. Das Land hat die Einrichtung allersdings als Entlastungsklinik ausgewählt. Die Ostseeklinik übernimmt normale Patienten vom UKSH und dem Städtischen Krankenhaus in Kiel. Die Abläufe ändern sich in der Klinik.

Ein Blues zur Corona-Krise aus Preetz

Musiker Eddy Monrow aus Preetz und Produzent Mark Smith haben ein Corona-Blues komponiert und hochgeladen. "Shut down Blues in allen Ländern. Die Welt steht still. Auf allen Sendern", heißt es darin. Auf Youtube kann man das Stück hören.

Flugzeug mit Osterbotschaft steuert alle Kirchen im Kreis Plön an

Der Kirchenkreis Plön-Segeberg einen ganz speziellen Ostergruß einfallen lassen: Am Ostersonntag wird ab 13 Uhr ein Flugzeug über alle Kirchen im Kirchenkreis fliegen und auf einem 35 Meter langen Banner eine besondere Osterbotschaft hinter sich herziehen.