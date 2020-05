Das ist die Lage am 11. Mai

Kreis Plön

Acht Menschen die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben. Die Zahl der Genesenen liebt bei 104, teilt Kreissprecherin Nicole Heyck mit.

21 neue Fälle in Schleswig-Holstein

21 neue Fälle wurden landesweit gemeldet. Damit sind in Schleswig-Holstein insgesamt 2974 Infektionen bestätigt, mindestens 2328 davon gelten als genesen, 124 Personen sind gestorben.

48 Personen, das sind zwei weniger als am Vortag, sich derzeit im Krankenhaus. Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 466 Corona-Erkrankte in Schleswig-Holsteins Krankenhäusern behandelt.

Schwierige Situation in der Notbetreuung

Seit acht Wochen läuft in den Kindergärten in Schleswig-Holstein eine Notbetreuung. Die Hygieneauflagen zum Schutz vor dem Coronavirus sind hoch, auch die Abstandsregel gilt. Das sorgt für eine hohe Belastung in der Praxis, wie das Beispiel aus dem Fördekindergarten in Heikendorf zeigt.

Mit Maske in die Kirche

In vielen Kirchen wurden wieder Gottesdienste gefeiert. Allerdings mussten viele Vorgaben beachtet werden. Unter anderem gilt eine Maskenpflicht in den Gotteshäusern. Gesungen werden darf noch nicht.

