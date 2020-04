Das ist die Lage am 22. April 2020

Kreis Plön

Im Kreis Plön sind 107 Corona-Fälle bekannt (Stand Dienstag 17 Uhr). Das waren zwei mehr als am Vortag. Davon sind nach Angaben der Kreisverwaltung bereits 81 Personen wieder genesen. 13 Menschen mit schwereren Symptomen befinden sich zur Behandlung in einer Klinik.

Vier Männer und Frauen im Alter zwischen 70 und 95 Jahren, die das Corona-Virus in sich trugen, sind gestorben. In Schleswig-Holstein waren oder sind 2506 Personen mit dem Virus infiziert.

Abschuss in Corona-Zeit: Gemeinschaftsschule Probstei im Stress

Die Corona-Krise stellt die Gemeinschaftsschule Probstei vor eine besondere Herausforderung. Es stehen nicht nur 77 Abi-Prüfungen an, sondern auch der vorbereitende Unterricht für 172 Schüler, die den Ersten Allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA) und den Mittleren Schulabschluss (MSA) absolvieren.

Schönberger klatschen Danke

Was in Spanien geht, geht längst auch an der Ostsee: Die Einwohner der Wohngemeinschaft Große Mühlenstraße 41 wollen ein Zeichen für die Gemeinschaft setzen und Danke sagen. Dafür treffen sie sich zweimal in der Woche viertel vor acht in ihrem kleinen Wohngebiet zum Klatschen.

Gemeinschaftsschule Plön : Prüfungsvorbereitungen im Wechsel

Am Mittwoch um 7.30 Uhr öffnet die Schule am Schiffsthal, die Gemeinschaftsschule Plön, wieder ihre Türen. Aber nicht für alle. Hereingelassen werden die Abschlussschüler der zehnten Klassen. Tags drauf dann die Neuntklässler. Alle sollen sich auf die Prüfungen vorbereiten.

Keine Soforthilfen: Privatvermieter gehen leer aus

Silke Meinholz ist sauer auf Ministerpräsident Daniel Günther. Der versprach Hilfen für den Tourismus, aber nicht für Privatvermieter wie sie. Das Land steuert nun um und gibt auch dorthin Hilfsgelder. Zumindest für einige wenige. Die Familie Meinholz geht leer aus.

Lütjenburg : Auf der Polizeiwache ist es ruhig geworden

Weniger Unfälle, keine Einbrüche, Führerscheinkontrollen nur mit lang ausgestrecktem Arm. Corona hat die Arbeit der Polizei im Kreis Plön verändert. In Lütjenburg kommen nur noch wenige Menschen auf die Wache. Sie erledigen ihre Anzeige online