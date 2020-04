Das ist die Lage am 24. April

Kreis Plön

Zwei neue Corona-Fälle sind am Donnerstag (Stand 17 Uhr) dem Gesundheitsamt des Kreises Plön gemeldet worden. Die Zahl der Menschen, die sich mit dem neuartigen Virus infiziert haben oder hatten, ist damit auf 112 gestiegen. 15 Menschen mit einer Corona-Infektion liegen in Krankenhäusern. Zwei mehr als noch am Vortag. In der Gesamtzahl der Fälle sind jedoch auch die 86 Menschen enthalten, die bereits wieder gesund sind. Insgesamt sind oder waren 2537 Menschen im Land infiziert.

Corona-Folge: Preetz rechnet mit einer finanziellen Talfahrt

Die Corona-Krise hat nicht nur sichtbare Auswirkungen auf das öffentliche Leben, sondern schüttelt auch die Haushalte der Kommunen kräftig durch. Die möglichen Folgen für den Etat in Preetz, der gerade mal so eben mit einer schwarzen Null verabschiedet wurde, skizzierte Bürgermeister Björn Demmin.

Berufsbildungszentrum Preetz : Normalbetrieb in weiter Ferne

Für insgesamt rund 480 Schüler des Berufsbildungszentrums Plön haben dieser Tage an den Standorten in Plön und Preetz die Prüfungen begonnen, darunter auch Abiturprüfungen am Beruflichen Gymnasium in Preetz. Wegen der Corona-Pandemie waren dafür umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen nötig.

Sportplätze in Schwentinental dicht

Corona und die Folgen in Schwentinental: Die Sportplätze in Klausdorf und Raisdorf bleiben gesperrt, Lockerungen sind noch nicht in Sicht – der Bauhof kontrolliert die Anlagen jeden Tag. Es gibt nur vereinzelte Verstöße. Positives kann der Bauhof-Chef über die Müllsituation der Stadt berichten.