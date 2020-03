Das ist die Lage am 24.3.2020

Plön

Die Zahl der Corona-Infizierten kletterte im Kreis Plön um fünf auf 26, zwei Patienten liegen in der Klinik, teilte Kreissprecherin Nicole Heyck mit. Insgesamt haben sich in Schleswig-Holstein 544 Menschen mit dem Virus angesteckt.

Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe sind nun auch zu schließen, da in diesem Bereich eine körperliche Nähe unabdingbar ist. Medizinisch notwendige Behandlungen bleiben weiterhin möglich. In einer „Positivliste“ des Landes werden Handwerksberufe, Dienstleister und Werkstätten aufgeführt, die ihre Tätigkeit fortführen können.

Mindestabstand von mindestens eineinhalb Metern wegen Coronavirus

Der Kreis weist auch noch einmal auf das Kontaktverbot hin. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis von Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet. Dabei sind die Kontakte zu anderen Personen auf ein absolut notwendiges Minimum zu reduzieren und, wo immer möglich, ein Mindestabstand von mindestens eineinhalb Metern einzuhalten. Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche, Teilnahme an Sitzungen, erforderlichen Terminen und Prüfungen, Hilfe für andere, Sport und Bewegung an der frischen Luft sowie andere notwendige Tätigkeiten bleiben möglich.

Die Teilnahme an Sitzungen der staatlichen und kommunalen Gremien ist unter Beachtung der entsprechenden Hinweise des Robert-Koch-Instituts und der Hygienestandards gestattet. Die weiteren drastischen Einschränkungen zur Kontaktreduzierung seien notwendig, um das Virus einzudämmen, betont Landrätin Stephanie Ladwig. „Alle Maßnahmen dienen dem Schutz unseres zurzeit wichtigsten Gutes – der Gesundheit. Der eigenen, aber vor allem auch der der Risikogruppen.“ Sie bedankte sich bei allen Bürgern im Kreis Plön, die sich umsichtig und besonnen verhielten. „Gemeinsam meistern wir auch diese Situation.“

Die Landesregierung hatte sich am Montag mit den Kreisen geeinigt, die Regelung zur Zweitwohnungsnutzung neu zu gestalten. Einig sei man sich weiterhin, dass Anreisen in die Zweitwohnung ohne triftigen Grund untersagt werden müssen. Im Kreis Plön gelten ab sofort bis zum 19. April (Verlängerung möglich) folgende Regelungen: Die touristische Nutzung der Zweitwohnungen ist für Personen, die ihren Erstwohnsitz außerhalb des Kreises Plön haben, untersagt. Genutzt werden könne sie, wenn zwingende gesundheitliche, berufliche sowie ehe-, sorge- und betreuungsrechtliche Gründe vorlägen, Verwandte ersten Grades, Ehe- oder Lebenspartner in der Nebenwohnung ihren derzeitigen Aufenthaltsort haben, eine zwingende Betreuung von betreuungs- oder pflegebedürftigen nahen Familienangehörigen sichergestellt, Personen aufgrund häuslicher Quarantäne getrennt oder nicht aufschiebbare Erhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen vorgenommen werden sollen.

Für Ausnahmen muss eine Genehmigung beim Kreis Plön schriftlich ( Ordnungsamt, Hamburger Str. 17/18, 24306 Plön) oder per E-Mail (ordnungsamt@kreis-ploen.de) beantragt werden. Wer sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Allgemeinverfügung in der Nebenwohnung aufgehalten hat, ist nicht zur Rückkehr an den Erstwohnsitz verpflichtet.

