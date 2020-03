Corona: Das ist die Lage am 25.3.2020

Kreis Plön

Mittlerweile haben sich im Kreis Plön 31 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, teilte Kreissprecherin Nicole Heyck zur aktuellen Lage im Kreis Plön mit. Damit stieg die Zahl gegenüber dem Vortag wieder um fünf Fälle. Zwei Erkrankte liegen im Krankenhaus. Insgesamt sind in Schleswig-Holstein 609 Menschen mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert.

Corona stoppt Lego und Playmo in Preetz

Seit Mai 2016 wird an jedem ersten Sonnabend im Monat ein Lego- und Playmobil-Flohmarkt auf dem Cathrinplatz in Preetz oder in den Wintermonaten im Kino Capitol angeboten. Nun dürfen erstmals die Stände wegen der Corona-Krise nicht aufgebaut werden. Der Flohmarkt wurde abgesagt.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.