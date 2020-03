Das ist die Lage am 27.3.2020

Plön

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Plön ist innerhalb eines Tages um sieben gestiegen. Damit haben sich mittlerweile 45 Menschen offiziell mit dem Coronavirus angesteckt, teilt Kreissprecherin Nicole Heyck mit. Vier Menschen liegen in der Klinik, ein Mensch ist bisher verstorben.

Insgesamt gibt es in Schleswig-Holstein bislang fünf Todesfälle. Landesweit sind seit Beginn der Pandemie 821 Fälle gemeldet worden, darunter 96 Menschen in klinischer Behandlung.

Die mit der Corona-Krise verbundenen Einschränkungen sorgen für weitere Absagen: Das Preetzer Blasorchester hatte zusammen mit Christoph Peters alias Butler Ernst-Alfred für den 3. Mai eine humoristische Soiree in der Aula am Schiffsthal in Plön geplant. Das Konzert wurde aus dem Programm genommen. Auch die Plöner Wandergruppe sagt die kommenden Wanderungen ab.

