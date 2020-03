Corona: Das ist die Lage am 31.3.2020

Plön

Ein 80-Jähriger aus dem Kreis Plön, der mit dem Coronavirus infiziert war, ist im Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster gestorben. Es ist der zweite Todesfall im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus, informiert Kreissprecherin Nicole Heyck.

Der Mann habe schwere Vorerkrankungen gehabt, so Heyck weiter. Der vermutliche Ansteckungsweg sei ermittelt und alle weiteren Maßnahmen ergriffen worden. Weitere Informationen teile der Kreis zum Schutz der Persönlichkeitsrechte nicht mit.

Am 22. März war der zweite stellvertretende Bürgermeister von Stolpe, der ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert war, im Alter von 70 Jahren gestorben.

Das Virus brachte das gemeindliche Leben im rund 1200 Einwohner zählenden Ort zum Erliegen. 90 Stolper wurden unter Quarantäne gestellt, darunter auch der Bürgermeister und viele Mitglieder der Feuerwehr, die damit nicht mehr ausrücken konnte.

Weitere Absagen wegen Corona im Kreis Plön

Die Zahl der positiv getesteten Menschen im Kreis Plön stieg um zwei an. Damit haben sich mittlerweile 56 Menschen offiziell mit dem Coronavirus angesteckt, vier davon befinden sich zurzeit im Krankenhaus. Alle anderen sind in häuslicher Quarantäne.

In Schleswig-Holstein wurden seit Beginn der Pandemie insgesamt 1136 Fälle bekannt. Die Zahl stieg damit im Vergleich zur Meldung am Vortag um 83 an. Landesweit gibt es inzwischen neun Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung.

Die für den 20. April vorgesehene Generalversammlung der Preetzer Bürger-Energie-Genossenschaft (PreBEG) in der Aula der Wilhelminenschule wird wegen der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben.

Auch der Ortsverein Preetz im DHB-Netzwerk Haushalt streicht alle geplanten Veranstaltungen bis zum 23. Juni aus dem Programm.

