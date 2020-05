Nun sind es bereits fünf Tage ohne Neuinfektion im Kreis Plön. Nach Angaben des Gesundheitsamtes (Stand Dienstag 17 Uhr) tragen noch 14 Menschen das Corona-Virus in sich. Davon sind fünf in klinischer Behandlung.

Das ist die Lage am 6. Mai

Corona im Kreis Plön - Das ist die Lage am 6. Mai

Von Hans-Jürgen Schekahn