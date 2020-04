Das ist die Lage am 7.4.2020

Kreis Plön

Fünf neue Fälle des Coronavirus gibt es nach offiziellen Angaben im Kreis Plön. Damit steigt die Gesamtzahl auf 80. Zehn Menschen befinden sich zur Behandlung in Krankenhäusern.

Wie berichtet, verstarben zwei Menschen aus Stolpe, die das Coronavirus in sich trugen. In Schleswig-Holstein sind aktuell 1735 Fälle bekannt. 251 Covid-19-Infizierte sind oder waren in klinischer Behandlung. 24 Menschen sind gestorben.

Anzeige

Corona im Kreis Plön : Alltag im Lebenshilfewerk steht Kopf, Lütjenburger singen gegen die Krise

Die Corona-Krise stellt auch den Alltag in den Einrichtungen des Lebenshilfewerkes des Kreises Plön auf den Kopf. Dank strikter Regeln gibt es bisher unter den rund 200 Menschen, die stationär oder ambulant betreut werden, sowie den rund 350 Mitarbeitern keinen einzigen Corona-Infizierten.

Die Geselligkeit leidet in Zeiten der Pandemie. Vor allem trifft das Senioren. In Lütjenburg kommen dennoch ältere Mitbürger einer Wohnanlage zusammen, um zu singen. Allerdings unter strengen Corona-Spielregeln.

Kreis Plön baut trotz Coronavirus

Der Kreis Plön baut so viel wie noch nie in seiner Geschichte. 150 Projekte bearbeitet derzeit die Abteilung für Liegenschaften. Mehr als 60 Millionen Euro investiert der Kreis in Sanierung und Neubau. Abteilungsleiter Andreas Siebelts ist die Arbeit nicht zu viel: „Es macht Spaß.“ Corona hat die Bautätigkeit der Kreisverwaltung somit nicht befallen.

Corona hat den Kreis Plön verändert. Zwei Menschen starben, Dutzende infizierten sich mit dem Virus, Hunderte durften ihre Wohnungen und Häuser nicht verlassen. Arbeitnehmer bangen um ihre Jobs, im Supermarkt werden Mitarbeiter beschimpft. Lesen Sie hier, wie das Coronavirus in den Kreis Plön kam.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.