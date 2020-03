Seit gut zwei Wochen herrscht auch im Kreis-Alten- und Pflegeheim Haus am Klostergarten in Preetz ein Besuchsverbot. Kontakt zu den Angehörigen halten die Bewohner trotzdem – über Anrufe, Briefe und Pakete. Neuerdings skypen sie sogar per Tablet, um ihre Nächsten auch sehen zu können.