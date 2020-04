Frohe Botschaft von der Wiese aus

Ruhleben

Während es sich die etwa 60 Bewohner des Seniorenheims an den Fenstern und auf den Terrassen ihrer Wohnungen gemütlich und erwartungsfroh eingerichtet hatten, zogen Gradert und Schwerk mit Mikrofonanlage und Keyboard rund ums Haus, um an verschiedenen Standorten einen kleinen Gottesdienst zu gestalten. Passend zur aktuellen Situation schlug Gradert in den Liedern und der Predigt den Bogen von Gefahren und Leiden ( Karfreitag) zu Hoffnung und Zuversicht, die durch das Osterfest symbolisiert werde.

Senioren bedankten sich mit lautem Beifall

Die Senioren dankten für die frohe Botschaft mit lautem Beifall und vielen anerkennenden Worten.

Gradert, der Ende Mai in den Ruhestand geht, zeigte sich erfreut und gerührt von dieser Zustimmung. Er habe schon auf dem Flugplatz, am Seeufer, auf dem Rübenacker und sogar im Knast gepredigt, erinnerte sich Gradert. Aber stets sei er dabei mit den Gottesdienstbesuchern irgendwie im gleichen Raum gewesen. „ Das ist das erste Mal, dass meine Gemeinde hinter Mauern sitzt. Mir fehlt die persönliche Ansprache. So etwas habe ich noch nicht erlebt.“

