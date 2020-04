Das ist die Lage am 25. April 2020

Kreis Plön

Drei neue Corona-Fälle sind am Freitag (Stand 17 Uhr) dem Gesundheitsamt des Kreises Plön gemeldet worden. Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Virus infiziert haben oder hatten, ist damit auf 115 gestiegen. 14 Menschen mit einer Corona-Infektion liegen in Krankenhäusern. Freitagnachmittag wurde der fünfte Todesfall im Kreis Plön gemeldet.

Dabei handelt es sich um einen 69-jährigen Mann, der im Krankenhaus in Preetz gestorben ist. Der vermutliche Ansteckungsweg wurde ermittelt, alle weiteren Maßnahmen ergriffen. In der Gesamtzahl der Corona-Fälle sind auch die 87 Menschen enthalten, die bereits wieder gesund sind. Insgesamt sind oder waren 2613 Menschen im Land Schleswig-Holstein infiziert.

Der Spargel wird gestochen

Im März bangte Spargelbauer Christoph Donath-Totzke vom Lindenhof in Preetz um seine Erntehelfer und Absatzeinbußen durch Wegfall der Gastronomie. Durch die Angst vor Grenzschließungen sicherte sich der Lindenhof seine Arbeiter schon Wochen vor der Ernte. Jetzt wird endlich Spargel gestochen. Die Einhaltung von Mindestabständen bei der Arbeit sei kein Problem: Die Reihen haben einen Abstand von zwei Metern. „Das ist praktisch“, freut er sich.

Verkaufsoffener Sonntag: ein Flopp

Der Vorstoß von Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP), den Geschäften am 26. April und 3. Mai einen verkaufsoffnenen Sonntag zu spendieren, erweist sich im Kreis Plön als Flop. Bis auf wenige Ausnahmen bleiben die Läden zu. Geschäftsleute kritisieren: Die Ankündigung ist viel zu kurzfristig. Im Ostseepark Schwentinental dürfte kaum jemand öffnen. Auch in Plön, Lütjenburg und Schönberg werden am 26. April kaum welche Geschäfte davon Gebrauch machen.

Mehr Termine bei der Kfz-Zulassungsstelle

Das Team der Kfz-Zulassungsstelle im Kreishaus in Plön ist wieder vollzählig. Die Behörde vergibt daher ab Montag mehr Termine, um Fahrzeuge anzumelden. Wegen Corona war der Betrieb in der Zulassungsstelle heruntergefahren worden. Zuletzt arbeiteten nur noch vier von acht Mitarbeitern ständig in den Büros. Damit sollte verhindert werden, dass bei einer Infektion eines Kollegen gleich alle übrigen ebenfalls in Quarantäne hätten gehen müssen. Mit strengen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen sind jetzt wieder alle gleichzeitig an Bord.

