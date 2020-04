Ihr erstes Treffen seit Beginn der Krise

Heikendorf

Es war das dritte Wochenende in Folge, an dem die strandnahen Parkplätze etwa in Heikendorf und Mönkeberg zum Schutz vor zu viel Tagestouristen gesperrt waren. Auch der Fördewanderweg zwischen Heikendorf und Laboe blieb dicht. Die meisten Menschen zeigten sich verständnisvoll.

Öffentliche Parkplätze durften wiederholt nicht genutzt werden. Die Amtsverwaltung schickte erneut zwei Einsatzkräfte vom Ordnungsamt an die Kieler Förde, um die Einhaltung der Abstandsregeln in Corona-Zeiten zu kontrollieren und den Parkraum zu überwachen.

Anzeige

„Wir hatten insgesamt den Eindruck, dass es an diesem Wochenende noch ruhiger war, als an dem Oster-Wochenende zuvor“, berichtete Amtsdirektor Ulrich Hehenkamp. Die meisten Strandbesucher und Anwohner hätten die Maßnahmen „positiv zur Kenntnis genommen“, so der Verwaltungschef.

Weitere KN+ Artikel

Wegen Corona: Wenig Menschen auf dem Fördewanderweg und an den Stränden

Tatsächlich waren verhältnismäßig wenig Menschen am Wochenende auf dem Fördewanderweg und an den Stränden von Heikendorf und Mönkeberg unterwegs. Martha (14) aus Heikendorf und ihre Freundin Sara (15) aus Lütjenburg hatten sich mit einem Eis auf die Steinmauer in der Heikendorfer Bucht gesetzt.

„Wir sind schon seit Anfang der Ferien in einem Haushalt zusammen. Sonst ist es uns viel zu langweilig“, sagte Martha, die für ihre Freundin Platz in ihrem Jugendzimmer geschaffen hat. Die beiden verbringen jeden Tag mit Fahrrad fahren oder joggen am Fördewanderweg, manchmal treffen sie auch Freunde.

Lesen Sie auch: Das ist alles gesperrt in Laboe, Schönberg, Heikendorf, Stein

„Dann achten wir auf die Corona-Regeln“, sagte Sara. Die beiden sorgen sich nicht nur um ihre Großeltern. „Ich habe auch Angst, dass meinen Eltern etwas passiert“, sagte Martha.

Seit Beginn der Corona-Krise das erste Mal wieder getroffen

Auf einer Parkbank unterhielten sich in gebührendem Abstand die Schwestern Dorit (48) aus Heikendorf und Heidi (50) aus Wendtorf, die sich seit Beginn der Corona-Krise das erste Mal wieder getroffen hatten.

„Heidi ist sehr konsequent und hat es bisher immer abgelehnt“, erzählte Dorit. Doch weil die Heikendorferin kürzlich Geburtstag hatte, versuchten sie es mit einem gemeinsamen Spaziergang auf Abstand am Fördewanderweg.

„Das ist echt anstrengend“, sagte Dorit. Dass die öffentlichen Parkflächen in Corona-Zeiten gesperrt sind, nennen die Schwestern gut. „Sonst würden doch wieder alle aus der Stadt hierher kommen“, befürchtete Heidi. Und dann würde das mit der Zwei-Meter-Abstandregel auf dem Fördewanderweg noch anstrengender werden.

Fördewanderweg gesperrt: „Das ist unverständlich“

Auch ein paar Städter hat es noch auf die Sonnenseite der Förde gelockt. Eike (59) und Susanne (58) Hansen aus Kiel sind mit dem Fahrrad gekommen und wollten bis nach Laboe fahren. Weil der Fördewanderweg im Bereich des Munitionsversorgungszentrums zwischen Heikendorf und Laboe gesperrt ist, mussten sie jedoch umkehren.

„Das ist unverständlich“, meinte Eike Hansen. Überall seien die Rad- und Wanderwege frei, nur auf dem kleinen Zwischenstück nach Laboe nicht. Grundsätzlich nennt er die Maßnahmen „ganz in Ordnung“. Das Ehepaar selbst hält sich an alle Corona-Regeln, sagt es. „Man ist das ja mittlerweile schon gewohnt. Es wird ganz normal.“

50 Verstöße im Bereich des Parkverbots

Die neue Normalität schlägt sich offenbar auch in der Statistik des Ordnungsamtes in Schrevenborn nieder. „Wir haben am Wochenende nur wenig Verstöße aufgenommen. Insgesamt waren es 50 im Bereich des Parkverbots“, so Amtsdirektor Hehenkamp weiter.

Auch die Abstandsregeln seien nach den Beobachtungen der Ordnungskräfte fast immer eingehalten worden. Ein viel größeres Problem entwickelt sich nach Angaben des Verwaltungschefs allerdings durch die neue Situation, in der Gastronomie und Diskotheken geschlossen haben.

Lesen Sie auch: So kam das Coronavirus in den Kreis Plön

Weil die Menschen immer weniger Treffpunkte hätten, verlagerten sich gemeinsame Aktivitäten inklusive Essenslieferungen besonders in den Abendstunden an die Strände von Kitzeberg und Mönkeberg. Geparkt wird dann in den Nebenstraßen.

Der Müll verstopfe nicht nur die Behälter, sondern lande auch in der Natur. Wie mit den Maßnahmen zukünftig weiter verfahren werde, so der Amtsdirektor, wolle man daher Anfang der Woche mit den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden erneut diskutieren.

Mehr aus Heikendorf lesen Sie hier.