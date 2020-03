Laboe will Parkplatz für Surfer sperren

Laboe

Unter anderem bei Facebook beschwerten sich Laboer darüber, dass so viele Menschen trotz Corona-Krise und Kontaktverbot auf der Ostsee kiteten. Zumal Sportboothäfen geschlossen sind und Laboe selbst erst vor gut einer Woche alle öffentlichen Parkplätze und Toiletten geschlossen hatte, um Touristen aus dem Ostseebad fernzuhalten.

Beschwerden über Surfer-Ansturm in Laboe auf Facebook

Am Wochenende war dann jedoch die Rede von vielen Menschen aus Kiel und dem Umland, vollen Parkplätzen und im Halteverbot abgestellten Fahrzeugen entlang der Strandstraße. Auch von einer Ungleichbehandlung gegenüber Eisdielen-Betreibern, Seglern und Kioskbesitzern war die Rede. Nutzer Martin Fahrenholz schrieb bei Facebook zum Beispiel: „War mal jemand unten am Strand, was da gerade passiert! Bleibt zu Hause ist bei den Kitern wohl 0 angekommen.“ Andere Facebook-Nutzer teilten seine Einschätzung.

Landesverordnung verbietet Surfen nicht

„Ja, auf den ersten Blick war es voll“, sagte auch Bürgermeister Heiko Voß. Doch beim näheren Hinsehen in dem lang gezogenen Naturerlebnisraum Dünenlandschaft sei ihm deutlich geworden: Die Surfer, viele aus dem Kieler Umland, hielten Abstand, wenn sie an Land seien und auf dem Wasser sowieso.

„Die Landesverordnung verbietet nicht das Surfen auf der Ostsee, solange die Regeln eingehalten werden. Auch beim Umkleiden kam es nicht zu Versammlungen, Lagerfeuern oder anderen Zusammenkünften“, sagte Voß weiter.

Laboe will noch mehr Parkplätze sperren

Er hatte am Wochenende nach eigenen Worten regelmäßig im Ort seine Runden gedreht und die Situation im Blick. Er sagte: „Objektiv kann man noch mehr machen, um so subjektive Einschätzungen wie in den sozialen Medien zu vermeiden.“ Er werde also, vorbehaltlich sich ändernder Vorgaben des Landes, noch mehr Parkplätze sperren.

Dazu gehören der Platz am Aukrug, der vorwiegend Surfern dient, und der Parkplatz an der Schwimmhalle. Auch soll es bereits an den Zufahrten nach Laboe am Kreisverkehr und am Ehrenmal Vorwegweiser geben, ähnlich wie in der Gemeinde Wisch in Richtung Heidkate, die bereits auf größere Distanz hinweisen: „In Laboe sind die Parkplätze gesperrt, kommt gar nicht erst hierher.“

Um dem Falschparken entgegenzuwirken, wolle er am Wochenende die örtliche Politesse einsetzen.

Bürgermeister Heiko Voß räumt "gefühlte Diskrepanz" ein

Natürlich sehe er auch die subjektiv gefühlte Diskrepanz: Die Surfschule darf nicht öffnen, die Segler dürfen nicht auf ihr Boot – aber die Surfer tummeln sich am Strand.

Doch die geltende Landesverordnung verbiete eben ausdrücklich nicht das Joggen am Strand oder das Surfen auf dem Wasser, solange die Regeln eingehalten werden, so Voß. Eine Ursache für die aktuelle Entwicklung sieht er in der Veränderung der Vorgaben: „Zuerst war die Botschaft klar: Bleibt zu Hause. Dann kam die Ausgangsbeschränkung mit dem Hinweis: Zu zweit dürft ihr. Die Menschen wollen klare Ansagen“, so Voß.

Strandnaher Wasserbereich ist keine Sportanlage

Auch seitens der Ordnungsbehörde ist die Auskunft klar: Es sei laut Verfügung des Landes nicht verboten, als Einzelperson oder zu zweit am Strand zu surfen. „Die Landesverordnung untersagt unter anderem Zusammenkünfte in Sportanlagen. Eine solche haben wir hier nicht. In der Allgemeinverfügung dazu heißt es, Menschen dürfen sich allein oder zu zweit in der freien Natur bewegen, soweit sie einen Abstand von 1,5 Metern zueinander einhalten“, erläuterte Amtsdirektor Sönke Körber die rechtliche Situation.

Und das haben die Menschen getan, wie er seine eigene Beobachtung in Laboe schilderte. Man könne in einer solchen Ausnahmesituation sicher nicht jedes Detail abschließend regeln. Und weshalb der eine darf und der andere nicht, dazu müsse dann der Verordnungsgeber Stellung beziehen, so Körber.

