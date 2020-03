Landrätin bittet Ärzte um Hilfe

Plön

Die Pandemie betrifft alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, besonders stark aber diejenigen, die in der ambulanten und stationären Versorgung tätig sind. "Hier wird wichtige Arbeit geleistet und es ist notwendig, diese Systeme zu stützen", sagte Landrätin Stephanie Ladwig.

Die übliche Versorgung könne in Zeiten der Corona-Krise nicht wie gewohnt aufrechterhalten werden. Neue Strukturen müssten eingerichtet und entwickelt werden. „Noch ist etwas Zeit zur Vorbereitung“, so Ladwig.

Anlaufpraxis in der früheren Rettungswache Preetz

Es sei erfreulich, dass sich die Kassenärztliche Vereinigung mit der geplanten Verlagerung der Anlaufpraxis in die frühere Rettungswache Preetz der Krise stelle und dort eine Versorgungsstruktur schaffe, die für viele Bürger hilfreich sein werde, die ambulante ärztliche Abklärung benötigten.

"Ziel ist es, die stationären Einrichtungen, also die Kliniken und Pflegeeinrichtungen, soweit wie möglich zu entlasten, damit dort die erforderlichen medizinischen Aufgaben geleistet werden können", sagte Ladwig. "Wir müssen uns aber auch darauf vorbereiten, dass auch beim medizinischen Personal ein erheblicher Ausfall auf uns zukommen kann."

Landrätin: Niedergelassene Ärzte sollen sich melden

Die Landrätin richtet daher einen Appell an die vielen niedergelassenen Ärzte im Kreis Plön. Ärzte, die sich bislang nicht am Notdienst-System beteiligen, sind aufgerufen, sich zu melden.

Falls der Ernstfall eintritt und die Klinik Preetz beispielsweise der Lage nicht mehr gerecht werden kann, werden diese Ärzte zur Hilfe gerufen oder in einem Krisenzentrum eingesetzt.

"Jetzt ist aber eine Situation eingetreten, da brauchen wir Sie auch wieder im Notfalldienst, um diese Organisationsform ganztägig im ambulanten Bereich optimal sicherstellen zu können", sagte Ladwig.

Ärzte können sich direkt beim Notdienstbeauftragten Dr. Held per E-Mail an dr.juergenheld@t-online.de oder beim Bürgertelefon Tel. 04522/743743 des Kreises Plön melden. Das Telefon ist zu folgenden Zeiten besetzt: montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, sonnabends von 9 bis 16 Uhr und sonntags von 9 bis 13 Uhr.

Landrätin sucht Personen mit medizinischen Kenntnissen

Auch weitere mit medizinischen Kenntnissen und Erfahrungen wie Arzthelferinnen oder Pfleger können sich bei der Klinik in Preetz per E-Mail an helfer@klinik-preetz.de melden. Falls beispielsweise in einem Altenheim eine ganze Schicht unter Quarantäne gestellt wird, wird der Kreis die Menschen, die sich zur Unterstützung bereiterklärt haben, kontaktieren.

"Jede und jeder wird gebraucht, um die bestmöglichen Bedingungen für die Bürger in unserem Kreis Plön zu schaffen; für die Entlastung der Mitarbeiter und die Betreuung der Betroffenen und der Bevölkerung", heißt es aus der Kreisverwaltung.

