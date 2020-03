Leser loben Edeka Ristow in Mönkeberg

Mönkeberg

Sowohl Kunden als auch Lebensmittelhändler müssen zurzeit mit den ständig neuen Vorgaben und Empfehlungen der Behörden klarkommen.

Die neuen Regeln, die bei Edeka Ristow in Mönkeberg gelten und offenbar bei vielen für Unmut sorgen, stehen seit Dienstag deutlich lesbar am Eingang: Zutritt gibt es nur noch für maximal 50 Personen gleichzeitig – auch die Einkaufswagen draußen sind auf 50 abgezählt. Jeder Kunde muss einen nehmen, ohne Wagen kommt keiner herein.

Edeka Ristow in Mönkeberg : „Jeder braucht einen Einkaufswagen – jeder“

„Das tun wir, weil wir festgestellt haben, dass der geforderte Abstand von vielen Kunden einfach nicht eingehalten wurde“, berichtet Ristows Assistent Benjamin Klotz (32). Manche Kunden hätten sich an der Kasse in die Lücken gedrängelt, die andere Kunden gelassen hätten. Es gab unfreundliche Worte.

„Viele sehen das Einkaufen als Zeitvertreib und Vergnügen. Sie sollten es aber als Grundversorgung ansehen – und sich nicht lange aufhalten“, fordert Ristow.

„Jeder, der den Markt betritt, braucht einen Einkaufswagen – jeder“, so Ristow. Auch wer nur ein einziges Teil brauche.

Kunden bei Edeka Ristow in Mönkeberg wurden aggressiv

Ristow hat wie auch andere Supermärkte einen Sicherheitsdienst eingestellt, der täglich von 10 bis 18 Uhr am Eingang postiert ist. Dieser sei übel beleidigt worden. Solche Beschimpfungen, so der erfahrene Security-Mann, habe er „noch nicht einmal nachts in der Disco“ erlebt. Einen „sehr aggressiven“ Mann habe Ristow persönlich rausgeschmissen.

Bei Facebook loben viele Nutzer das harte Durchgreifen bei Edeka Ristow in Mönkeberg:

Yves Christian Stübe schreibt: "Anstatt die anzunörgeln die auch jetzt für alle da sind und sich somit selbst dem Risiko aussetzen angesteckt zu werden, sollten einige sich einfach mal zurücknehmen.Vordrängeln es eilig haben, sich schlecht benehmen und alles das kann man nach dem Ganzen ja wieder, wenn man meint so sein zu müssen."

Ina Mach sagt: "Ich finde es sehr sehr gut macht weiter so liebes Edeka Team ... und viele Einzelhändler werden dem Folgen oder haben genau die gleichen Maßnahmen ergriffen ... es tut mir leid aber man muss auch mal an die Mitarbeiter denken ... da es viele scheinbar immer noch nicht kapiert haben Abstand zu halten."

Lena Schüler: "Ihr macht das genau richtig!besonders die Einschränkung von min. 50 Personen finde ich sehr gut!!!würde sogar eine Reduzierung auf 20 ok finden...da es genau darum geht...Abstand einhalten zu können...und nicht denn Gedränge ausgesetzt zu sein."

Rainer Burkhardt: "Toller Markt, tolle Mitarbeiter, immer gut sortiert, freundlich auch wenn die Mitarbeiter kurz vor dem Umfallen sind, um die Regale nachzufüllen. Es wird Abstand gehalten und geschaut das alles gut läuft. An die Nörgler...bleibt zuhause und geht euch selbst auf den Keks."

Harte Regeln: Inhaber Alexander Ristow (45) muss derzeit teils harsche Kritik seiner Kunden einstecken. Gepostet von Kieler Nachrichten am Donnerstag, 26. März 2020

