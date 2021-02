Kreis Plön

Den Ort des Pflegeheims nannte Kreissprecherin Rebekka Merholz nicht. Sie teilte aber mit, dass Anfang Februar bei zahlreichen Heimbewohnern bereits die zweite Impfung erfolgt sei. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, der am Vortag noch bei 8,5 lag, stieg mit den insgesamt 14 Neuinfektionen im Kreis Plön sprunghaft auf 20,49 an.

Die gesamte Einrichtung sei unter Quarantäne gestellt worden, da alle Wohnbereiche betroffen seien. Nun folgen weitere Testungen.

Unternehmen rufen nach Perspektiven im Corona-Lockdown

Die dauerhaft niedrigen Inzidenzwerte von unter 20 hatten in den vergangenen Wochen insbesondere Unternehmen und deren Funktionäre im Kreis Plön mit den Hufen scharren lassen. Ihre Rufe nach Perspektiven mit maßvollen Lockerungen wurden lauter. Aber es gibt auch mahnende Stimmen.

Die Kreisverwaltung selbst hatte die vom Kabinett beschlossenen Schul- und Kita-Öffnungen zum 22. Februar und weitere Lockerungen ab dem 1. März begrüßt. „Kreise, Städte sowie Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Tourismus stehen im ständigen Austausch mit der Landesebene und versuchen darauf hinzuwirken, dass zum Beispiel über Stufenpläne auf weitere Öffnungen hingearbeitet wird“, so Rebekka Merholz.

Es sei ein ständiger Balanceakt, das richtige Maß zwischen dem Gesundheitsschutz auf der einen Seite und Lockerungen auf der anderen Seite zu finden.

Kreisverwaltung Plön: Menschen halten sich diszipliniert an Corona-Regeln

Gibt es mittlerweile Erkenntnisse, warum die Zahlen im Kreis Plön so niedrig sind? „Wir beobachten, dass sich die meisten Menschen bei uns im Kreis Plön sehr diszipliniert an die geltenden Corona-Regeln halten – dieses vorbildliche Verhalten macht es dem Virus natürlich schwerer, sich zu verbreiten“, so Rebekka Merholz.

Darüber hinaus gelinge es dem Gesundheitsamt durch auf Einzelfälle zugeschnittene Maßnahmen, Infektionsketten effektiv zu unterbrechen und eine unkontrollierte Verbreitung des Virus zu verhindern.

Dazu gehöre auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei unklaren Ausbrüchen (zum Beispiel in Schulen oder Altenheimen) selbst vor Ort Abstriche nähmen, um schnell einen Überblick über das tatsächliche Infektionsgeschehen zu bekommen. „Bei der Kontaktnachverfolgung recherchieren wir intensiv und kontaktieren Betroffene umgehend.“

Existenzielle Bedrohung für Betriebe im Kreis Plön

Für viele Wirtschaftsbetriebe bedeutet der andauernde Lockdown im Kreis hingegen eine existenzielle Bedrohung. Mit Sorge registriert Lydia Bahn, Vorstandsvorsitzende des Unternehmensverbandes Ostholstein-Plön, das sinkende Durchhaltevermögen zahlreicher Mitgliedsunternehmen.

„Der finanzielle Spielraum tendiert in einigen Bereichen gegen null.“ Die verzögerte Auszahlung der Novemberhilfen und die Verlängerung des Lockdown bürdeten gerade kleineren und mittleren Betrieben eine Last auf, „die nicht mehr zu schultern ist“.

Auf breites Unverständnis stießen laut Lydia Bahn Total-Beschränkungen für Einzelhändler, deren detaillierte Hygienekonzepte geradezu beispielgebend seien. Besonders in kleineren Einzelhandelsgeschäften könnten Kunden auflagengerecht einkaufen – eine längst fällige Alternative zu den verordneten Schließungen: „Rund 30 Prozent der Unternehmen könnten theoretisch Geld verdienen, dürfen es aber nicht.“

Dehoga fordert Lockerung mit Augenmaß

Für Lockerungen mit Augenmaß plädiert der Präsident des Dehoga-Landesverbandes, Axel Strehl. „Erst müssen die Gruppen besonders gefährdeter Menschen durchgeimpft sein, alles andere wäre unvernünftig.“

Eine wichtige zweite Säule sei die möglichst breite Einführung einer digitalen Gästeerfassung durch eine App. Sie erleichtere insbesondere den Gesundheitsämtern die Arbeit der Rückverfolgung Infizierter durch Zugriff auf die Daten. Strehl geht davon aus, „dass viele Restaurants oder Hotels bis Ostern startklar für Lockerungen sind.“

„Ich bin heilfroh, dass wir bisher so gute Zahlen haben“, sagt Propst Erich Faehling für den Kirchenkreis Plön-Segeberg. Doch er nehme es sehr ernst, was in Flensburg passiere, und sei dankbar, dass man mit großem Bedacht und der Beratung durch Experten der allgemeinen Sehnsucht nach Aufbruch und Öffnung noch Einhalt gebiete. Deshalb sei er auch nach wie vor sehr geduldig, was Lockerungen für die Kirche angehe. „Auch was den Gesang betrifft, der mir persönlich sehr fehlt.“

Corona in Plön: Kirche setzt auf neue Formate

„Für den Kirchenkreis haben wir Formate gefunden, wie wir weiter zusammenkommen können“, verwies er auf Videokonferenzen. So wolle er auch den Bibelkreis virtuell fortsetzen.

Die Kirche brauche sich über die Einschränkungen nicht zu beschweren. „Es tut mir aber von Herzen leid, wenn ich höre, dass Menschen an den Rand der wirtschaftlichen Existenz geraten.“ Da hätte er viel Verständnis für Ungeduld. „Aber ich bin sicher, dass – sobald es irgend machbar ist – auch wieder geöffnet wird.“

Und was sagen die Kunden dazu? Antje Tietje meint, es sei angesichts der hohen Zahlen in Flensburg schwer abzuwägen: „Ich denke, man muss noch ein paar Wochen abwarten, bevor man schrittweise wieder öffnet“, sagt die 39-jährige Preetzerin, die in der Fußgängerzone der Schusterstadt unterwegs ist. „Denn die Virusmutationen sind im Umlauf und Flensburg ist nicht weit weg.“

Was sie nicht nachvollziehen könne, sei die Verpflichtung der Grundschüler, mit dem Schulstart kommenden Montag sowohl im Unterricht als auch in den Pausen eine Maske zu tragen: „Ich finde die Maskenpflicht gut, aber für diese Regelung habe ich kein Verständnis – gerade weil die Inzidenzwerte so niedrig sind.“

"Der Schuss könnte nach hinten losgehen"

Denis Wehde aus Schwentinental sieht es ähnlich: „Der Lockdown ist für die Menschen hart, aber bei vorschnellen Öffnungen könnte der Schuss auch nach hinten losgehen, denn es war auch in Flensburg ein sprunghafter Anstieg der Fallzahlen, und die Stadt ist eine Stunde von uns entfernt.“

Es stehe viel auf dem Spiel für das gesellschaftliche Zusammenleben und die Wirtschaft, aber er sei dafür, mit Lockerungen noch ein wenig abzuwarten.

Dass die Schulen wieder öffnen, darüber ist der 42-jährige Vater einer achtjährigen Tochter allerdings froh. „Denn die haben gute Hygienekonzepte, und das Homeschooling ist für uns Eltern auf Dauer eine echte Herausforderung.“