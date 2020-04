„Normalität ist das noch lange nicht“

Heikendorf

Der Schutz vor dem Coronavirus hat die Menschen weltweit fest im Griff. Kitas und Schulen sind geschlossen, Museen und Kinos lassen keine Besucher mehr rein, Restaurants ebenso. Hinzu kommt auch noch die Kontaktsperre. Wie sich das Leben für ihre Familie in Heikendorf dadurch verändert hat, berichtet Nadine Schättler in ihrem Tagebuch für die Kieler Nachrichten.

Sonnabend, 11. April

Seit Wochen gilt bundesweit die Kontaktsperre. Der Gewöhnungseffekt hat sich allmählich eingestellt. Manche Veränderungen finde ich sogar richtig gut! In Gedanken erstelle ich eine Liste mit Dingen, die ich nach Corona definitiv vermissen werde. Erstens: staufreie Autofahrten auf dem Ostring nach Kiel (dort steht man sonst wirklich immer!). Zweitens: die Blanko-Seite auf dem Familienkalender in unserer Küche (es ist bis zum 19. April tatsächlich nicht ein einziger Termin eingetragen!). Drittens: das Gefühl eines endlos langen Urlaubs (die Kinder können ausschlafen, der übliche Stress am Morgen entfällt). Aber irgendwie freue mich mich auch wieder auf mehr Normalität. Dazu gehören leider auch verstopfte Straßen und ein mitunter stressiger Alltag.

Sonntag, 12. April

Es ist Ostersonntag. Bei uns hat der Osterhase in einer Nacht- und Nebelaktion Schokoladeneier im Garten versteckt. Ups, und da sind ja auch noch ein paar hübsch verpackte Geschenke zwischen dem Frühlingsgrün! Unsere Jungs Mats (9) und Theo (5) sind Feuer und Flamme. Und froh ist Theo auch: „Zum Glück hat der Osterhase kein Corona!“

Montag, 13. April

Der Ostermontag ist ein Durchhänger-Tag. Das Katergefühl – ähnlich wie nach einer Silvesterparty – stellt sich gleich morgens ein. Passiert heute eigentlich noch irgendwas Großes? Auch die Jungs wollen das wissen, obwohl sie die Antwort schon kennen. Irgendwann satteln wir unsere Fahrräder und schauen mal an den Heikendorfer Strand. Dort ist wenig los. Auch auf dem Wasser, das so verlockend türkisblau in der Sonne glitzert, herrscht kaum Betrieb. Ein bisschen vermisse ich das bunte Treiben an der Ostsee, das normalerweise bei gutem Wetter an Ostertagen hier herrscht. Aber andererseits: Unseren schönen Strand haben wir zur Abwechslung einfach mal nur für uns.

Dienstag, 14. April

Morgen will die Kanzlerin zusammen mit den Chefs der Länder über das weitere Vorgehen beraten. Ich habe den Eindruck, dass alle sehnsüchtig darauf warten. Je näher der Termin rückt, umso mehr Spekulationen, Studien und (Horror-)Szenarien tauchen im Internet auf. Der Streit zwischen Dränglern und Bremsern verschärft sich. Nervosität macht sich breit. Zur Entspannung besuchen wir den Steiner Strand mit dem Auto (es gibt tatsächlich noch einen geöffneten Parkplatz!). Da brummt auf dem Wasser der Bär. Wir lassen uns von der Kraft und der Dynamik der Kitesurfer und von dem Naturerlebnis mitreißen und haben anschließend wieder richtig gute Laune!

Mittwoch, 15. April

Ganz Deutschland hält den Atem an, als Bundeskanzlerin Angela Merkel kurz nach 18 Uhr vor die Presse tritt und verkündet, was vorher schon durchgesickert war. Eine Verlängerung der Kontaktsperre. Eine schrittweise Öffnung der Schulen. Kleinere Einzelhändler dürfen wieder öffnen. Doch Normalität ist das noch lange nicht. Auch die Kanzlerin betont: „Was wir erreicht haben, ist ein Zwischenerfolg. Nicht mehr und nicht weniger.“ Der Ausnahmezustand wird also zum Alltag. Unsere Jungs trauern besonders über die Tatsache, dass Großveranstaltungen bis zum 31. August nicht erlaubt sind: Wer sorgt denn jetzt mit Apachenhäuptling Winnetou am Kalkberg für Frieden?

Donnerstag, 16. April

Zeitungsleser wissen mehr. Das gilt in vielerlei Hinsicht. Heute entdecken wir einen Tipp der Kollegen, die für die Holsteiner Zeitung der Kieler Nachrichten schreiben. Das Gut Emkendorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde bietet eine digitale Schatzsuche an, damit Familien in der Corona-Zeit zu Hause nicht die Decke auf den Kopf fällt. Das probieren wir gleich aus, packen eine Picknicktasche, laden die App Actionbound herunter, fahren los und sind begeistert! Rund um den Hasensee hinter dem Gutshaus auf einer 1,7 Kilometer langen Strecke dürfen wir raten, schätzen, wissen, balancieren, sammeln und toben. Mit der App können wir Fotos hochladen, wie wir einen Purzelbaum im Park vor dem Gutshaus machen.

Freitag, 17. April

Mein Mann hat seinen letzten Urlaubstag. Nächste Woche stehen dann auch wieder Termine in unserem Familienkalender: Reifenwechsel, ein Arzttermin. Es sind unsere ganz persönlichen Schritte raus aus dem totalen Shutdown. Sie sind klein, aber ein Anfang!

Von Nadine Schättler