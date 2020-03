"Meine Kassiererinnen sind richtig taff", schickt Kai Schröder gleich mal ein dickes Lob an seine Belegschaft - nicht nur an den vier Kassen in seinem Supermarkt in Preetz, sondern an alle insgesamt 65 Angestellten. Die Corona-Hamsterkäufer halten ihn in Schach. Die Situation ist einmalig, sagt er.