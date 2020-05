Restaurants zählen Tage bis zur Öffnung

Hohwacht/Panker/Lütjenburg

Philipp Brandt vom Genueser Schiff in Hohwacht denkt an nichts anderes mehr: Soll die Bedienung Handschuhe tragen? Händewaschen nach dem Abtragen des benutzten Geschirrs? Wie regelt man, dass jeweils nur eine Person den WC-Raum nutzt? Brandt hat noch keine genauen Vorgaben vom Land, aber er bereitet sich schon darauf vor. Im Restaurant wird nur jeder zweite Tisch für Gäste frei sein. Wenn der Kellner den Speiseteller serviert, ist zukünftig darüber eine Glosche gestülpt, eine Servierglocke. Das hält das Steak warm und die Viren fern.

Die Gäste des Genueser Schiffs müssen sich an den Anblick gewöhnen, dass die Bedienung einen Mundschutz trägt. Auch von seinen Gästen erwartet Brandt eine Maske. Am Tisch darf sie natürlich abgenommen werden. Keine Sorgen bereitet ihm seine Freiluftbewirtung mit Strandkörben. Die kann er beliebig weit auseinander ziehen. Aber auch hier gibt es weniger Sitzplätze als bisher. Von den bis zu sechs Stühlen, die am Strandkorb stehen, dürften nur ein oder zwei übrig bleiben. Das hängt von den Landesvorgaben ab. „Ich fühle mich erleichtert in der Zeit der Schließung“, sagt er und fügt hinzu: „An meinem Bauch und auf meinem Konto.“ Brandt hat in den vergangenen Wochen an Gewicht verloren.

Die „ Ole Liese“ mit ihrem Unter-Restaurant „1797“ ist die einzige Restauration im Kreis Plön mit einem Michelin-Stern. Geschäftsführerin Birthe Domnick feilt an dem Corona-Konzept. Möchte der Gast, dass die Bedienung den Wein oder das Mineralwasser am Tisch ein- und nachschenkt? Domnick: „Darüber werden wir mit unseren Gästen sprechen.“

Kein Fassbier mehr vorerst

Sicher ist eines: Fassbier wird es bis auf Weiteres in der „ Olen Liese“ nicht geben. „Ein gutes Bier benötigt acht Minuten. Wir möchten es aber nicht so lange offen stehen lassen.“ Die Begrüßung der Gäste erfolgt am Tresen. Dort desinfizieren sie ihre Hände. Ein Kellner geleitet sie dann zum Platz. So ist gewährleistet, dass sie nicht durch die Räume gehen. „Wir müssen den Menschen vermitteln, dass wir mit der Sicherheit sorgfältig umgehen“, rät sie auch ihren Berufskollegen. Die Kunden bleiben dem Gourmet-Restaurant bisher treu. Der Tag vor Himmelfahrt, an dem laut Ankündigung des Landes schon wieder offen sein soll, ist bereits sehr gut gebucht.

Alles hängt von den Touristen ab

Ein Blick in die nächsten Monate: Alles hängt davon ab, ob auch Touristen kommen. Für den Betrieb am Wochenende macht sich Domnick keine Sorgen. Die Einheimischen füllen dann die Tische. Entscheidend ist aber die Auslastung zwischen Dienstag und Donnerstag. Diese Lücke schließen bei ihr in normalen Zeiten die Urlauber.

