Was in Spanien geht, geht längst auch an der Ostsee: Die Einwohner der Wohngemeinschaft Große Mühlenstraße 41 wollen ein Zeichen für die Gemeinschaft setzen und Danke sagen. Dafür treffen sie sich zweimal in der Woche viertel vor acht in ihrem kleinen Wohngebiet zum Klatschen.