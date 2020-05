Schüler erzählen: So war der Schultag

Plön

Seit dem 6. Mai dürfen Viertklässler in Schleswig-Holstein wieder in den Unterricht in ihre Schulen gehen. Nach sieben Wochen Homeschooling für viele ein besonderer Tag.

Die Schüler haben sich auf ihre Freunde gefreut, Lehrer auf ihre Schüler und Eltern darauf, dass der Esstisch nicht mehr mit Arbeitsblättern übersät ist.

Abstandhalten klappt in der Altersklasse der Viertklässler gut. Aber dass man nicht wie gewohnt zusammen in der Pause spielen darf, finden die Schüler schade.

Leonie (11) aus der 4a der Breitenauschule war am ersten Schultag nach den Corona-Schließungen gespannt, was sich alles in ihrer Grundschule verändert hat. "Ich habe schon gesehen, wir dürfen jetzt nicht mehr auf die Nestschaukel", sagt sie. "Aber ich bin heute ganz fröhlich gewesen und finde es schön, wieder in die Schule gehen zu können."

Grundschule und Corona: Geänderte Unterrichtszeiten für mehr Platz im Schulbus

Sowohl an der Breitenauschule als auch an der Rodomstorschule gibt es aufgesprühte Abstandslinien vor der Schule, Desinfektionsmittel an den Eingängen und geänderte Schulzeiten.

"Die Zeiten der Schulbusse sind gleich geblieben, damit die Busse aber nicht zu voll sind, haben wir uns mit den anderen Schulen abgesprochen und fangen jetzt mit dem Unterricht erst um 8.30 Uhr an, statt wie davor um 7.40 Uhr", sagt Stefanie Treplin, stellvertretende Schulleiterin der Rodomstorschule.

An ihrer Schule hat man sich dazu entschieden, beide vierten Klassen am Mittwoch zu begrüßen, allerdings zeitversetzt. "Die eine Klasse startet um 8.30 Uhr und die andere um 10.30 Uhr. Die Klassen werden dann jeweils in drei Gruppen eingeteilt, jede Gruppe geht dann in einen eigenen Klassenraum", sagt Treplin.

An der Breitenauschule hat man sich ebenfalls für einen späteren Unterrichtsstart entschieden, damit die Busse nicht zu voll sind. Hier ist am Mittwoch allerdings nur eine der zwei vierten Klassen in die Schule gegangen.

"Am Donnerstag kommt dann die andere", sagt Rektorin Bettina Eßl. "Wir sind einfach so froh, dass es wieder losgeht. Unsere Kollegen haben ihre Schüler wirklich schon vermisst", sagt Eßl. Sie ist zudem dankbar, dass die Eltern alle mit viel Verständnis die ungewöhnliche Zeit mitgemacht haben.

Schulstart für die Klassenstufe eins bis drei für Ende Mai im Gespräch

Patrick Arnold, Vater von Ben Niko, hat seinen Sohn am Mittwochmorgen zur Grundschule begleitet. Er hat noch zwei weitere Kinder zu Hause. "Das war mit drei Kindern schon eine Herausforderung zu Hause. Es hat irgendwie geklappt, aber ich bin froh, dass zumindest einer jetzt wieder in die Schule gehen kann."

Ob und wann auch die Klassenstufen eins bis drei wieder in die Schule kommen können, ist noch unklar. Im Gespräch ist der 25. Mai.

"Ob es klappt, erfahren wir wohl um den 18. Mai herum", sagt Stefanie Treplin. "Wahrscheinlich werden wir dann aber zunächst nur eine Klassenstufe pro Wochentag in die Schule holen."

