Hausmüll in Papierkörben, Sperrmüll in der Natur: Dass die Ausbreitung des Coronavirus auch Auswirkungen auf Müllabfuhr und Sperrmülltermine im Kreis Plön hat, ist in Schwentinental deutlich zu sehen. Die Stadt hat ein Müllproblem, der Bauhof hat Arbeit. Die Verwaltung appelliert an die Bürger.