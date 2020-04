So ist die Lage am 23. April

Kreis Plön

Im Kreis Plön sind 110 Corona-Fälle bekannt (Stand Mittwoch 16 Uhr). Das sind drei infizierte Personen mehr als am Vortag. 13 Menschen befinden sich zur Behandlung in einem Krankenhaus. 84 Männer und Frauen sind wieder genesen und tragen das Virus nicht mehr in sich. In Schleswig-Holstein haben oder hatten sich 2537 Menschen mit dem Virus infiziert. Ein Großteil davon ist wieder genesen.

Klorona-Stillleben: Kunst mit Klopapier bringt Spenden ein

Die Geschichte ist ein bisschen verrückt. Aber sie zeigt, dass auch aus abgedrehten Ideen gute Dinge entstehen können. Aus Stillleben mit Toilettenpapier wird in Plön eine Spendenaktion für den Wildpark in Eekholt. Dahinter steckt Cornelia Kohlhardt (37).

Hilfe der Tafeln im Kreis Plön ist wieder gestartet

Sie sind wieder da. Am Mittwochnachmittag startete die Plöner Tafel die erste Ausgabe nach der fast mehrwöchigen Pause in der Alten Meierei. Gut vier Wochen, in denen die rund 120 Familien keine Lebensmittel gespendet bekommen haben und versuchen mussten, alleine über die Runden zu kommen. Auch in Preetz gehen die Helfer wieder an den Start.

Wildpark wieder geöffnet: Corona-Kontrolle zwischen Reh und Lama

Lama Loki, Ziege Paula, Lämmchen Kalle – das sind jetzt die Stars der Stunde. Jeder will sie sehen. Der Schwentinepark ist nach vier Wochen Schließung wieder geöffnet. Endlich, sagen viele Besucher. Doch der Abenteuerspielplatz und der Streichelzoo bleiben zu. Diskussionen gibt es um das Füttern.

Schönberg : Ein Maibaum als Zeichen für Zuversicht

Der Schönberger Maibaum steht. In zehn Metern Höhe glänzt der Probsteier Barsch, die 29 Wappenschilder leuchten unter dem Buchsbaumkranz. Die Gewerbetreibenden und die Gemeinde wollen damit ein Zeichen für Zuversicht für die Zeit nach Corona setzen.

Besonderes Dankeschön an die Feuerwehr in Lütjenburg

Der Lütjenburger Wehrführer Eckhard Rau erlebte ein „blaues Wunder“. Bei einem Routine-Rundgang um das Gerätehaus entdeckte er einen Stein mit einer Danksagung vor der Eingangstür. „Danke für Euer Ehrenamt. Ihr seid spitze“, steht auf dem blau bemalten Stein, der die Form eines Herzens hat.