Strohfigurenwettbewerb und Probsteier Korntage auf der Kippe

Schönberg

Die Zeit für die Strohfigurenbauer wird knapp. Eigentlich wird zu dieser Jahreszeit in den meistern Dörfern der Probstei schon kräftig hinter verschlossenen Türen gewerkelt. Denn in den vergangenen Jahren waren die Figuren immer aufwendiger und größer geworden, hatten gewaltige Ausmaße angenommen. Dafür hatten die meisten ehrenamtlichen Strohfigurenbauer schon im März/April mit der Arbeit begonnen. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Die Teams dürfen sich bis 19. April nicht treffen und wie lange das Kontaktverbot noch gelten wird, ist nicht vorhersehbar.

Teams in der Probstei sehen schwarz für dieses Jahr

Während der TVP-Vorsitzende Peter Dieterich noch hofft und die Entwicklung bis Ostern abwarten will, mehren sich in den Teams selbst die Stimmen, die von einem Ausfall des Wettbewerbs in diesem Jahr ausgehen. „Es ist wohl wenig realistisch, jetzt zu hoffen, dass es nach dem 19. April lo gehen kann“, sagte unter anderem Timo Schlabritz aus Barsbek. Dabei habe sein Team gerade einen Aufschwung erfahren, neue Leute hatten sich gefunden, ein tolles Thema war entstanden. „Aber das ist ja nicht weg, das können wir im nächsten Jahr umsetzen. Dann können wir uns in diesem Jahr umso besser vorbereiten und dann so richtig durchstarten“, sagte der Barsbeker Bürgermeister.

Ähnliche Stimmung auch in Stakendorf. „Ich sehe schwarz für dieses Jahr. Wir haben zwar Material eingekauft und sind in der Planung schon weit gekommen, aber alles liegt auf Eis und das wird sich bis in den Mai hinziehen. Und dann ist so eine Figur wohl nicht mehr zu schaffen“, sagte Marten Muhs. Aber vielleicht, so meinte er, sei eine Pause mal nicht schlecht und im nächsten Jahr gehe es dann weiter“, so Muhs.

80 Prozent der Figurenbauer gehören zur Risikogruppe

Auch in Schönberg stehen die Signale eher auf eine Absage. Die Treffen waren „gemäß den Vorgaben des Landes ausgesetzt worden. Außerdem gehören 80 Prozent der Strohfigurenbauer zur Risiko-Gruppe und müssten besonders geschützt werden. Seine Mitstreiter hatte er per E-Mail über den Zeitplan des TVP informiert. Aber: „Eines ist jetzt schon klar. Das, was wir machen wollten, können wir aus Zeitgründen jetzt schon nicht mehr umsetzen“, sagte Jürgen Cordts. Auch seien die Strohfiguren nicht so zwingend notwendig, als dass sie nicht ein Jahr ausgesetzt werden könnten.

Dann müsse man überlegen, in welcher Form man gegebenenfalls die Probsteier Korntage eröffne, so Cordts. Denn diese Veranstaltung sollte in diesem Jahr den Schönbergern zufallen – eine besondere Herausforderung. Doch soll es denn überhaupt Korntage ohne Strohfiguren geben? Diese Frage stellt TVP-Geschäftsführer Nico Redlin in den Raum. Denn in den vergangenen 20 Jahren hatte sich der große Strohfigurenwettstreit, an dem sich alle 20 Gemeinden der Probstei beteiligen, zum Herzstück der Veranstaltungsreihe rund um die Landwirtschaft früher und heute entwickelt. Zudem müsse man sehen, ob dann im Sommer überhaupt die Höfe wieder für Besucher geöffnet werden können und die Landwirte das auch wollen. E

Absage würde Einbruch im Tourismus bedeuten

Einen Einbruch würde die Absage des Strohfigurenwettbewerbes in diesem Jahr für den Tourismus bedeuten. Denn rund 100 Reisebusse hatten in den Vorjahren die Probsteier Dörfer besucht, die Gäste waren in den heimischen Restaurants und Gasthöfen beköstigt worden. „Ohne Strohfiguren kommen auch keine Busse. Darunter leiden vor allem die Gastronomen“, so Redlin. Absagen von Busreisen gibt es bisher noch nicht, aber das hänge natürlich von der Entscheidung ab, die der TVP nach Ostern treffen werde, sagte Redlin. Doch auch er sieht in einer Absage keinen Beinbruch. „Dann können die Teams in diesem Jahr ihre Kräfte sammeln und im nächsten Jahr wieder richtig durchstarten“, so der TVP-Geschäftsführer.

