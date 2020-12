Bisher sind die mobilen Impfteams im Kreis Plön eigentlich noch nicht unterwegs. Eine Ausnahme machte das Haus am Klostergarten in Preetz, dessen Bewohner durch Zufall schon immunisiert werden konnten. Doch Impfdosen sind bereits auf dem Weg. Das Impfzentrum in Schönberg soll am 4. Januar öffnen.