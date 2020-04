Die Corona-Krise in den Ostseebädern verschräft sich. Mehr und mehr Menschen streben an die Strände, weil ihnen die Decke auf den Kopf fällt. Amtsdirektor Sönke Körber leitet die Ordnungsbehörde für Laboe, Schönberg und Co. Im Interview spricht er über Sperrungen und seinen ganz persönlichen Wunsch.