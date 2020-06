Teams lotsen durch den Regel-Wald

Laboe

Es ist eine Premiere: Das erste Serviceteam im Ostseebad Laboe hat am Pfingstwochenende seinen Dienst aufgenommen. Monika Cimande und Richard Kleinschmidt tragen weiße T-Shirts und ein neon-orangenes Band, sodass sie unschwer als besondere Ansprechpartner erkennbar sind. Die einheitliche Dienstkleidung sei bestellt, aber noch nicht geliefert, wie die beiden berichten.

Gäste in Laboe nehmen Serviceteams positiv wahr

„Wir werden durchweg positiv wahr genommen. Die Menschen freuen sich, dass jemand da ist und ihre Fragen beantwortet“, erklärte Monika Cimande. An den Stränden weisen die Plakate auf die Zonen am Strand hin, die es den Touristen erleichtern sollen, die Corona-Abstände einzuhalten. Die Serviceteams sind da eine gute Hilfe, wie Urlauber wie Rolf Hach bestätigt. „Es ist gut, dass jemand da ist, den man ansprechen kann. Wir freuen uns ja, dass wir überhaupt wieder kommen können“, sagte der Hamburger.

Anzeige

Keine Strandmuscheln vor den Strandkörben erlaubt

Er will wissen, wie man denn den Strandkorbbereich nutzen kann und wird freundlich von Richard Kleinschmidt an den Strandkorb-Vermieter verwiesen. Wer dort einen Korb mietet, hat auch gleichzeitig die Strandgebühr entrichtet. Andere Gäste, die sogenannten Handtuchlieger, müssen einen Zugang zu dem dafür vorgesehenen Strandbereich nutzen. „Wir achten auch darauf, dass sich die Strandkorblieger nicht mit den Handtuchliegern mischen. Es sollen auch keine Strandmuscheln vor den Strandkörben aufgestellt werden“, erklärte Kleinschmidt. Ihren Kontrollgang führen sie „mit viel Augenmaß und Fingerspitzengefühl“ aus. „Man muss natürlich auch immer die jeweilige Situation sehen“, so Kleinschmidt.

Weitere KN+ Artikel

Teams kontrollieren auch die Strandgebühr

Die beiden Laboer haben sich auf die Ausschreibung der Gemeinde gemeldet und freuen sich auf ihre neue Aufgabe. Die umfasst vor allem Ansprache der Besucher und Präsenz an den Stränden. Zu den Aufgaben gehört auch die Kontrolle der Strandgebühr, die an den Automaten zu entrichten ist. Diese Idee ist nicht nur der Corona-Situation geschuldet, sondern war ohnehin von Bürgermeister Heiko Voß vorbereitet worden. Die aktuelle Lage hat nun die Umsetzung beschleunigt.

Spagat zwischen Tourismus und Corona-Sorge

„Wir befinden uns quasi in dem Spannungsfeld der zunehmenden Lockerungen und der Sorge vieler Laboe vor zu viel Tourismus und damit einhergehend einer möglichen Zunahme der Infektionen“, erklärte Bürgermeister Heiko Voß. Es gehe in diesen Wochen darum, diesen Spagat zwischen Tourismus und den Bedürfnissen der Laboer Einwohner zu meistern. So hatte der Bürgermeister über die Pfingsttage nach wie vor die Durchfahrt-nur-für-Anlieger-Schilder.

Parkplätze in Laboe am Pfingstmontag ausgebucht

Polizeistreifen kontrollierten entlang der Strandstraße, wiesen Verkehrsteilnehmer auf die Verbote hin und ahndeten auch Falschparker, wie Ralf Schümann von der Polizei in Schönberg bestätigte. Die Parkplätze in Laboe waren am Pfingstmontag komplett ausgebucht. Voß kündigte an, die Sperrung der drei strandnahen Parkplätze an der Schwimmhalle und am Ehrenmal aber nun zum nächsten Wochenende aufzuheben: „Es ist aufgrund der aktuellen Lockerungen nicht weiter zu rechtfertigen." Die Laboer müssten dann auch mal mit ein bisschen Enge an bestimmten Punkten leben, meinte Voß mit Blick auf die vielen kritischen Hinweise in den sozialen Netzwerken.

Gemeinde sucht weiteres Personal

Voß sieht sich aufgrund der ersten Erfahrungen in seinem Gedanken bestätigt, den Service mit Kontrolle zu verbinden. „Die Serviceteams sollen ausgeweitet werden. Wir suchen dafür aber noch weiteres Personal“, so Voß. Wer also Interesse dieser Aufgabe im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung kann sich direkt an den Bürgermeister wenden.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.