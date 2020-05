Die Grundschule als Einbahnstraße

Lütjenburg

65 Schüler kehren zurück in ihre Klassenräume. Aber alles ist anders als vorher. Jede der drei 4. Klassen lässt Schulleiter Matthias Esch noch einmal in drei Mini-Klassen unterteilen. Die Lehrer – unterstützt von einer Betreuungskraft – unterrichten in Gruppen von nur sieben bis acht Kindern. Mit mehr Jungen und Mädchen lässt sich der Abstand im Klassenzimmer nicht gewähren. Und jede Gruppe erhält nur einmal die Woche vier Stunden Unterricht. Für die übrige Zeit gibt es Unterrichtsmaterial mit nach Hause.

Die Schule hat Corona-Erfahrungen sammeln können mit der Notbetreuung, die auch während der zwangsweisen Schulschließung angeboten wurde. Zehn bis 15 Kinder wurden bis 13 Uhr betreut. „Die Nachfrage danach steigt“, stellt Esch fest.

Antreten im schwarzen Kreis

Die Schüler werden sich wundern, wenn sie zurückkehren. Auf dem Schulhof sind Kreise gezeichnet. Hier müssen die Kinder sich hinstellen, um genügend Platz zum Nebenmann zu haben. Auf den schwarzen Kreisen treten morgens die einzelnen Gruppen an, bevor sie ins Schulgebäude gehen. Die weißen Kreise, in der Nähe der Bushaltestelle, sind reserviert für die Fahrschüler. Auch hier gilt: Nur im Kreis stehen, um den Abstand zu wahren.

Eine positive Sicht auf die Dinge: Wenn die Corona-Krise vorbei ist, wissen alle Lütjenburger Schüler, was eine Einbahnstraße ist und wie sie funktioniert. Denn das Prinzip der Einbahnstraße gilt ab sofort in allen Fluren. Mit Pylonen sind zwei „Fahrbahnen“ abgetrennt. Eine für jeweils eine Richtung. Aufgeklebte Pfeile geben den Gehweg vor. Wie auf den deutschen Straßen gilt der Rechtsverkehr.

Desinfektionsmittel und eine Packung Einmal-Handtücher

Strenge Regeln gelten auch im Klassenraum. Die Einzelplätze sind weit auseinander gezogen. Nur die Räume mit einem Waschbecken werden genutzt. Am Lehrtisch stehen Desinfektionsmittel und eine Packung Einmal-Handtücher. Jedes Kind hat einen festen Platz, an dem es sitzen muss. Namensschilder sind auf den Tischen aufgeklebt. Das Land schreibt eine genaue Dokumentation vor, welches Kind wann und mit wem im Klassenzimmer gesessen hat. Warum? Im Falle einer Infektion lassen sich Ansteckungswege verfolgen.

Auch den Gang zur Toilette regelte die Schulleitung neu. Ein Erwachsener begleitet die Kinder. Vor der Treppe, wo es hinunter zum WC geht, steht ein Pylon mit der Aufschrift „Besetzt“. Den schiebt man mit dem Fuß in die Mitte des Ganges, wenn man in der Toilette ist. Und mit dem Fuß wieder an die Seite, wenn der Nächste kommen kann. Die Lösung mit dem Fuß ersparte das Umsetzen des Pylons mit der Hand. Ganz praktischer Infektionsschutz.

Bewegungsspiele in der Pause

In den Pausen machen die Lehrer Bewegungsspiele mit den Kindern. Sie müssen dabei verhindern, dass sich die Kleinen wie früher um den Hals fallen. Das dürfte vor allem bei den jüngsten Schülern die schwierigste Aufgabe werden.

Und wann dürfen die Jahrgänge 1, 2 und 3 wieder in die Schule? Matthias Esch: „Das ist die nächste Unbekannte.“ Er geht von weiteren Klassenstufen ab dem 22. Mai aus. Auch sie dürften nur in kleinen Gruppen und nur an einem Tag in der Woche unterrichtet werden. In der übrigen Zeit lernen sie zu Hause nach Wochenplänen, die ihnen die Lehrer mitgeben. Das hat bereits in der Zeit der Schulschließung so funktioniert. Zum Teil schalteten die Lütjenburger Grundschüler sogar zur Video-Konferenz mit ihrem Lehrer.

