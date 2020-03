Boris Nannt überlebte Covid-19

Preetz

„Rufen Sie sofort zurück!" Als Boris Nannt diese Nachricht der Bundeswehr dreimal auf der Mailbox seines Handys abhörte, machte er sich Gedanken.

Der Brigadegeneral erfuhr bei seinem Rückruf, dass er bei einer Dienstreise im Flugzeug in der Nähe eines Corona-Infizierten gesessen hatte. Er selbst erkrankte an Covid-19, ist aber mittlerweile genesen und seit Montag wieder im Dienst.

Am Freitag, 28. Februar, kam der Direktor der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg, der in Preetz wohnt, zusammen mit drei Kollegen von einer Dienstreise aus den USA zurück und arbeitete ab Montag, 2. März, wieder in Hamburg.

Corona in Preetz : Covid-19 begann wie normale Erkältung

Zwei Tage später bekam der 50-Jährige einen leichten Schnupfen und fühlte sich etwas schlapp. Er dachte aber an eine normale Erkältung. „Da war das Coronavirus bei Weitem noch nicht so präsent wie heute.“ Deshalb arbeitete er bis zum Freitag weiter.

Seit 1957 werden an der Führungsakademie militärische Spitzenkräfte der Bundeswehr auf ihre Aufgaben in den Streitkräften, der Nato, der Europäischen Union und den Vereinten Nationen vorbereitet.

Bei dem Telefonat am Sonntag, 8. März, erfuhr Nannt dann, dass er auf dem Rückflug von Boston nach München zwei Sitzreihen von einem Corona-Infizierten entfernt gesessen hatte und zusammen mit seiner Frau sofort in Quarantäne soll.

Corona-Überlebender aus Preetz : "Bilder wie in einem Science-Fiction-Film"

Weil sich seine Erkältungssymptome an dem Wochenende verschlimmert hatten, wurde auch ein Test angekündigt. „Im Laufe des Sonntags habe ich echt sehr starke Kopf- und Gliederschmerzen bekommen“, erzählt er.

Am Montagmorgen um 9 Uhr stand jemand im Schutzanzug vor der Tür, um bei ihm den Abstrich zu nehmen. „Man hatte gleich Bilder wie in einem Science-Fiction-Film im Kopf, und ich war, glaube ich, der erste Fall zusammen mit einem anderen im Kreis Plön.“ Noch am selben Tag erfuhr er, dass das Testergebnis positiv war.

„Mir ging es aber nicht so schlecht, ich war schlapp und hatte diese Kopf- und Gliederschmerzen, dazu ein bisschen Husten und leicht erhöhte Temperatur.“ Eigentlich sei die Erkrankung wie eine Erkältung verlaufen: „Drei Tage kommt sie, drei Tage bleibt sie, drei Tage geht sie.“

Corona in Preetz : Covid-19-Erkrankter schickt Einkaufszettel per Whatsapp

Seine Frau und er seien von den Ärzten des Gesundheitsamtes in Plön und der Bundeswehr gut beraten worden. Es sei genau erklärt worden, welche Folgen die Krankheit habe und wie die weiteren Abläufe seien. Er musste morgens und abends Fieber messen und telefonierte jeden Tag mit der Ärztin der Bundeswehr.

In der Quarantäne schickten seine Frau und er Einkaufszettel per Whatsapp an die Eltern, die die Einkäufe dann vor der Tür des Reihenhauses abstellten. Eine schöne Erfahrung sei gewesen, dass Nachbarn angerufen und Zettel in den Briefkasten geworfen hätten, als sie von seiner Infektion erfahren hätten.

Sie fragten, ob sie helfen könnten. Sie hätten auch Blumensträuße von Nachbarn und Freunden vor der Tür gefunden, sagt Nannt. „Da weiß man, dass man eine gute Nachbarschaft hat.“

Coronavirus : Frau zeigte während Quarantäne keine Covid-19-Symptome

So richtig Sorgen habe er sich nicht gemacht. Er sei ein bisschen kaputt gewesen. „Ich hatte die ersten Tage wirklich mit den Kopfschmerzen zu kämpfen und musste jeden Tag drei Ibuprofen nehmen, weil ich es ohne einfach nicht ausgehalten hätte.“

Er habe viel geschlafen und auf der Couch gelegen. Trotzdem habe er nicht das Gefühl gehabt, das sei etwas ganz Schlimmes oder Gefährliches, denn die Kopfschmerzen kenne er auch von grippalen Infekten. „Ich habe eher gedacht: Okay, du bist krank und unter Quarantäne, jetzt musst du einfach diese Tage durchstehen.“ Er habe versucht, diszipliniert und gelassen an die Sache heranzugehen. Ende der Woche ging es ihm besser, ab Freitag, 13. März, war er symptomfrei und arbeitete von zu Hause aus.

Seine Frau zeigte während der zweiwöchigen Quarantäne keine Symptome. Während er ab Donnerstag, 19. März, wieder als gesund galt und das Haus verlassen durfte, wurde bei seiner Frau einen Tag später noch ein Test an einer mobilen Station gemacht, wo ihr an der Autotür ein Abstrich genommen wurde. Am Sonnabendvormittag erfuhr sie, dass sie sich nicht angesteckt hatte. „Damit sind wir beide jetzt wieder völlig frei.“

Corona in Preetz : Als die Welt noch fast in Ordnung gewesen ist

Es sei aber ein komisches Gefühl, nach 14 Tagen das Haus zu verlassen, weil sich so viel verändert habe. „Das merkt man vielleicht nicht ganz so sehr, wenn man jeden Tag die Veränderungen miterlebt hat“, sagt Nannt. Ihm sei das aber ganz besonders aufgefallen, weil er zu einem Zeitpunkt unter Quarantäne gestellt worden sei, als die Welt noch fast in Ordnung gewesen sei.

„Plötzlich war da das Plexiglas in den Supermärkten, die Abstände, und die Leute sind sehr vorsichtig. Hier in Preetz habe ich schon das Gefühl, dass sich alle sehr engagiert an die Vorgaben halten.“ Er denke, dass der Handschlag als typisches Begrüßungszeremoniell nach der Corona-Krise ein bisschen verschwinden und es auch weniger Umarmungen geben werde.

Leider habe er an der Führungsakademie mehrere Menschen angesteckt. Jeden Tag gebe es etwa 600 Lehrgangsteilnehmer. Insgesamt seien dort acht Menschen infiziert worden, fünf wohl von ihm. Zum Glück seien alle Fälle bislang glimpflich verlaufen, niemand musste ins Krankenhaus. Die Kollegen seien alle im Alter zwischen 35 und 55 Jahren und damit nicht in der Risikogruppe, in der es wirklich gravierend sein könne, sagt er.

Corona-Kranker in Preetz hat eine Botschaft

Sie waren auch noch am 6. März abends bei Freunden essen, sie wurden nicht angesteckt. Für die Bundeswehr und das Gesundheitsamt musste er eine Kontaktliste erstellen. Beide Einrichtungen hätten hervorragend zusammengearbeitet und alle Menschen sofort angerufen und unter Quarantäne gestellt, berichtet Nannt, der sich bedanken möchte: „Das, was wir an Information und Begleitung sowohl von Bundeswehr als auch vom Gesundheitsamt in Plön hatten, war alles super kompetent.“ Die Mitarbeiter seien ständig erreichbar gewesen. „Wir fühlten uns überhaupt nicht alleine gelassen, ganz im Gegenteil.“

Irgendwie könne er es immer noch nicht so richtig wahrhaben, was jetzt so alles passiere. Allerdings habe er ein gutes Gefühl, was die Politik angehe. „Das ganze politische Gezänke ist einfach weg. In so einer Krise merkt man, dass es auch gemeinsam geht und alle an einem Tisch sitzen.“

Seine einzige negative Erfahrung sei ein Leserbrief in der Zeitung gewesen, in der die Schreiberin forderte, dass man den Wohnort der Erkrankten veröffentlichen soll. „Wofür muss man das wissen?“, fragt Boris Nannt. Man müsse sich doch überhaupt keine Sorgen machen, weil alle betroffenen Kontaktpersonen schnell informiert würden. „Meine Botschaft: Einfach gelassener damit umgehen – und bleibt zu Hause!“

