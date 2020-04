Kreative Lösung in der Corona-Krise: Hundetrainerin Katharina Henf weiß, dass Bellen, Schnappen oder Langeweile den Alltag von Hund und Mensch zu einer echten Herausforderung machen können. Der Hundetrainingsplatz ist geschlossen. In der Hundeschule Jobs for Dogs geht der Unterricht online weiter.